Signal update heet je welkom met gestolen WhatsApp features - Apparata

Signal heet je welkom met een update die een waslijst aan ‘geleende’ features introduceert die je al kent van WhatsApp.

Terwijl WhatsApp de controversiële nieuwe gebruikersvoorwaarde heeft uitgesteld, probeert Signal je te laten overstappen met een nieuwe update. De chatdienst werd binnen korte tijd razend populair en wil dat zo houden. De update introduceert een hele lijst aan features die je bekend voor zullen komen. Zo moet de overstap naar Signal voor doorgewinterde WhatsApp-gebruikers nog gemakkelijker worden.

Signal brengt op de beta-branche een hoop nieuwe features uit die WhatsApp-gebruikers zullen herkennen, zo ontdekt WABetaInfo. Zo kun je dadelijk je achtergrond veranderen per gesprek. Voorheen kon je wel donkere- en lichte modus aan of uit zetten in gesprekken, maar nu komt daar een unieke wall paper per individueel gesprek bij.

Daarnaast kun je in Signal na de update straks een kleine ‘status update’ schrijven. Het gevatte zinnetje definieert al jaren iedereen op WhatsApp en dat kan straks ook in Signal.

Ook introduceert Signal een sticker-systeem waarbij je geanimeerde plaatjes naar mensen kunt sturen. Klinkt dat herkenbaar? Je kunt straks low data mode aanzetten voor tijdens het Signal bellen, je kunt zelf kiezen waar de app media opslaat en de app maakt het mogelijk om deelbare links voor groepsgesprekken te genereren. Dat waren voorheen maximaal 5 deelnemers maar Signal verhoogt het naar 8. Net als bij – je raadt het al – WhatsApp.

Kortom, de aankomende Signal update gaat allerlei features ‘geleend’ van WhatsApp introduceren. Zo moeten nieuwkomers zich meer dan welkom voelen bij de nieuwe, naar verluidt vele malen veiligere chatdienst. Het is nog niet bekend wanneer Signal de ‘nieuwe’ features voor alle gebruikers uitbrengt.