Singer Track 1 SLKT: peperduur, net als de auto’s

Singer, bekend van het moderniseren van oude Porsches, maken ook horloges onder de naam Singer Reimagined. Dit is de Singer Track 1 SKLT.

Skeleton horloges zijn vaak uitgesproken modellen. Daar is de Singer Track 1 SKLT Edition geen uitzondering op. Nu was de Singer Track 1 in de basis al een opvallend uurwerk, dus deze skeleton doet er eigenlijk nog een schepje bovenop.

Het is sowieso de eerste keer dat Singer op deze manier een horloge vervaardigd. De Singer Track 1 SKLT Edition is een 43mm groot horloge met een 18k gouden case. Liefhebbers van horloges die niet bekend zijn met Singer gaan je absoluut vragen stellen. Het is een eye catcher, maar niet van een bekende naam zoals Rolex of AP.

Met het prijskaartje kun je echter een behoorlijke kast met Rolex-horloges vullen. Mocht dat meer je ding zijn. De nieuwe Singer Track 1 kost namelijk 90.000 Zwitserse frank. Dat is omgerekend meer dan 80.000 euro.

Bestellen kan via de website van Singer Reimagined. 43mm is echt een serieus formaat. Dat is wel iets om rekening mee te houden als je een wat kleinere pols hebt. Zeker wanneer je beseft dat het een gouden horloge betreft. Anoniem dit om de pols dragen is er niet bij.