Skyroot uit India lanceert goedkope miniraket in de ruimte

De Indiase start-up Skyroot uit India, wil zich op de markt van goedkopere low-orbit lanceringen richten.

Ervaren ruimtevaartingenieurs

Skyroot, het eerste Indiase commerciële ruimtevaartbedrijf ooit, is opgericht door een aantal veteranen van de Indiase nationale ruimtevaartorganisatie ISRO. ISRO slaagde er al eerder in om voor extreem lage kosten raketten naar Mars te lanceren. Deze kennis hebben deze veteranen uiteraard meegenomen. Hiermee vormt Skyroot dus op termijn een geduchte concurrent voor SpaceX, laat staan voor nog duurdere ruimtevaartbedrijven als Arianespace en Roskosmos.

Eerste raketlancering Skyroot geslaagd

18 november 2022 slaagde Skyroot erin om hun eerste raket, de Vikram-S, de ruimte in te brengen. Deze raket met een hoogte van 6 m en 37,5 cm doorsnede, bereikte een hoogte van 89,5 km. Uiteraard is dit te weinig voor echt serieuze ruimtetoepassingen, maar dit is nog maar een eerste prototype.

De grotere variant, de Vikram 1, zal wel in staat zijn om 480 kg lading tot op 500 km hoogte brengen in een baan met een lage inclinatie. De vervolgversies die ook gepland zijn, de Vikram 2 en Vikram 3, zullen iets zwaardere ladingen op deze hoogte kunnen afleveren.

Sweetspot voor satellieten

Deze hoogte rond 500 km is geliefd bij satellietbouwers, omdat het vacuüm hier al behoorlijk hoog is en satellieten niet in aanraking komen met de gevaarlijke straling van de Van Allen gordel op 700 km hoogte. Wat dat betreft, wordt de Vikram rakettenserie van Skyroot heel interessant voor kleinere en armere landen. Of voor de kleinere bedrijven, die ook iets met ruimtevaart willen doen.

Van $5000 naar $ 1000 per kilo: Skyroot

De lanceerkosten nu bedragen rond de $ 5000 per kilogram lanceergewicht. Dit is het bedrag dat SpaceX ook in rekening brengt. Op termijn wil Skyroot deze kosten omlaag brengen naar $ 1000 per kilo. Ter vergelijking: het kost 200.000 keer zoveel, 200 miljoen per maand, om het internationale ruimtestation ISS in zijn baan te houden.

De Indiërs bereiken dit door deze raketten in massaproductie te gaan produceren. Daardoor zullen de kosten per raket flink gaan dalen. Ook willen ze herbruikbare raketten ontwikkelen. Kortom, ruimtevaart gaat een heel stuk goedkoper worden. Dat is goed nieuws, want die manier wordt het koloniseren van de ruimte een stuk betaalbaarder.