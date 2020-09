Slaap met Airbnb in de Fresh Prince villa - Apparata

De wereldberoemde villa uit de tv-serie The Fresh Prince of Bell Air is nu opgenomen in het aanbod van Airbnb in Los Angeles.

Als je een bezoekje brengt aan een park als Universal Studio’s komen films en series als het ware tot leven. Het gaat nog een stapje verder als jij in alle privacy een filmlocatie voor jezelf hebt. Dat is nu het geval. De villa uit The Fresh Prince of Bell Air is te boeken via Airbnb.

Helaas komen wij Nederlanders niet in aanmerking om te kunnen boeken. Sterker nog, een groot deel van de Verenigde Staten is zelfs uitgesloten van deelname. Alleen inwoners van Los Angeles County krijgen de kans om een nacht door te brengen in de The Fresh Prince of Bell Air villa via Airbnb.

Het is natuurlijk geen toeval dat mensen nu opeens de kans krijgen om in dit huis te slapen. The Fresh Prince of Bell Air bestaat dit jaar 30 jaar en om dat te vieren is de woning beschikbaar gesteld op Airbnb. Een nacht boeken kost slechts 30 dollar en je mag één persoon meenemen. Er zijn een aantal geselecteerde beschikbare data in oktober. Daarna is het over met de pret. De woning wordt op Airbnb aangeboden door niemand minder dan Will Smith.

In Nederland was The Fresh Prince of Bell Air ook een populaire tv-serie. In de jaren negentig was de serie bij ons te zien op onder andere RTL4 en later Veronica.