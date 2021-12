Slapen in een drone bed kost je meer dan 20.000 euro

Knus, bijzonder en helemaal anno 2021. Een drone als bed, maar goedkoop is het niet.

De meest bedden zijn behoorlijk saai vormgegeven. Je kunt ook voor iets aparts kiezen. Denk aan zo’n typisch kinderbed dat de vorm heeft van een vliegtuig of auto. Daar kun je dit ook een beetje mee vergelijken. Alleen is het prijskaartje niet heel kindvriendelijk. Waar je naar kijkt is een bed in de vorm van een drone. Kosten? Omgerekend zo’n 22.000 euro.

Het bed is bedacht door Drone Racing League (DRL). Net als dat een bed in de vorm van een auto een kind enthousiast kan maken over auto’s, moet dit bed kids warm laten lopen voor drones en alles wat daarmee te maken heeft. Het ontwerp is geïnspireerd op de Racer4 quadcopter van Drone Racing League.

Volgens DRL is dit bed het ideale cadeau voor bij de feestdagen. Ja, als je diep in de zakken zit wel ja. Jan met de pet kan natuurlijk niet even 20 mille aftikken voor een nieuw bed. Tot en met 1 februari 2022 krijg je de kans om een bestelling te plaatsen via DRL. De bedden worden met uiterste zorg gemaakt. Na bestelling duurt het zo’n 2 tot 4 maanden tot je het drone bed geleverd krijgt.