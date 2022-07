Slecht nieuws als je hoopte op een GTA IV remaster

Je hoeft de komende periode niet te hopen op een remaster van GTA IV.

Het is al jaren hopen op een gloednieuwe Grand Theft Auto. Helaas is het nog erg stil rondom deel zes. In plaats daarvan legt Rockstar Games de focus op GTA Online en het eeuwig uitbrengen van remasters. Maar wie hoopte op een remaster van GTA IV op de korte termijn moeten we teleurstellen.

Zo bericht Kotaku dat ze bij Rockstar Games hele andere dingen aan hun hoofd hebben. Een remaster van deze GTA en Red Dead Redemption zit er voorlopig niet in. Reden voor deze beslissing heeft alles te maken met het uitbrengen van de remaster van GTA V, eerder dit jaar.

In maart verscheen een nieuwe editie van deze game en GTA Online voor de huidige generatie consoles. De grafische verschillen in vergelijking met de originele games was echter te verwaarlozen. Het bleek een enorme teleurstelling en kwam Rockstar op veel kritiek te staan.

Zomaar weer een remaster uitbrengen van in dit geval GTA IV en Red Dead Redemption is dus niet heel slim om te doen. In plaats daarvan kan Rockstar zich beter focussen op GTA 6, en dat gaan ze hopelijk nu ook doen.