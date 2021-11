Slecht voorteken? CoD Vanguard seizoen 1 loopt vertraging op

Activision heeft bekendgemaakt dat het eerste seizoen van Call of Duty Vanguard vertraging heeft opgelopen.

De nieuwe Call of Duty is net uitgebracht. De internationale reviews en reacties zijn behoorlijk gemengd over wat ze precies van de game vinden. Net als voorgaande edities van de game, zal ook Vanguard samengesmolten worden met Warzone. De gratis battle royale game van Call of Duty. Beide games beginnen met een nieuwe reeks seizoenen vol content. Helaas is er slecht nieuws te melden. Het eerste seizoen van van Call of Duty Vanguard en Warzone heeft vertraging opgelopen.

Eigenlijk zou het eerste seizoen verschijnen op 2 en 3 december. Dat gaat niet door. Activision heeft beide releases, voor zowel Warzone als Vanguard, verplaatst naar 8 december. Men heeft niet bekendgemaakt waarom de releases uitgesteld moesten worden.

Met name Vanguard krijgt een mooie uitbreiding met deze update. En dan hebben we het vooral over de Zombie mode. Die is nu wat teleurstellend en erg karig. Met de seizoen 1 update krijgt deze modus een benodigde update. Verder komen er nieuwe maps en modes naar de multiplayer van Vanguard. Kortom, even wat langer wachten nu de seizoen 1 update van Call of Duty Vanguard vertraging heeft opgelopen. Gelukkig is het maar een paar dagen.