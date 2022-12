Slecht weer leidt tot nare tweets

Kom je een vervelend iemand tegen op Twitter? Dan ligt het misschien niet eens aan die persoon, maar aan het weer. Dat is de opvallende uitkomst van een onderzoek.

7,7 miljard tweets geanalyseerd

Is het snikheet of komt de regen met bakken tegelijk uit de hemel? Dan is dat meestal niet echt goed voor je humeur. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jou maar ook voor andere mensen. Dat is in ieder geval wat een aantal onderzoekers hebben ontdekt toen ze 7,7 miljard tweets met locatie van 190 landen, hebben geanalyseerd die tussen 2015 en 2021 aan de blauwe vogel waren toevertrouwd.

Emotie koppelen aan weerdata

Hiervoor gebruikten ze een tool die in staat is aan het taalgebruik de emotie vast te stellen. Dit koppelden ze aan de weerdata in die periode over de hele wereld. Ze ontdekten dat zowel lokale extreme hitte als extreme neerslag het humeur negatief beïnvloedden. Het aantal blije tweets daalde flink en het aantal negatieve tweets schoot flink omhoog.

Het sterkste effect werd gevonden tijdens alle records brekende hittegolf in het zuidwesten van Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten in 2021. Er bleek toen 10 keer zoveel negatieve tweets te zijn als tijdens de gemiddelde hittegolf. Maar dat kan natuurlijk ook te maken hebben gehad met de zware bosbranden in die tijd. Als je huis of je omgeving in vlammen dreigt op te gaan, dan word je daar natuurlijk niet erg vrolijk van.

Meer chagrijnige mensen door de klimaatsverandering

De onderzoekers, die zich erg bezighouden met klimaatverandering, denken dat omdat er meer hittegolven en heftige regenbuien worden verwacht, dat dat betekent dat ons toekomstige zelf een stuk minder vrolijk zal zijn dan nu. Maar dat kan natuurlijk ook komen door dit soort chagrijnige onderzoeken.

Het onderzoek was een gezamenlijk project van Columbia University en het Max Planck instituut voor menselijke ontwikkeling.