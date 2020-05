Slechte PlayStation 5 promotie? ‘Wacht maar op de cijfers’

Sceptici zeggen dat de promotie van de PlayStation 5 veel slechter is dan die van de Xbox Series X. Sony CFO Totoki zegt vol zelfvertrouwen: ‘Wacht maar’.

Het is een verwarrende tijd voor console-gamers, want terwijl Microsoft het internet overspoelt met reclame, doet Sony niks. Tot nu toe hebben we de officiële specs, een logo en een controller. Maar van promotie of hype opbouw is geen spraken. Volgens een PlayStation topman komt dat daarentegen allemaal goed en hoeven we ons absoluut geen zorgen te maken.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X heeft geen zin

Console-liefhebbers kunnen natuurlijk niet wachten op de confrontatie tussen de twee grote consoles. Ook wij vergeleken de twee al, maar we zullen pas echt weten welke ‘beter’ is (als er al één objectief kan winnen) wanneer we performance tests naast elkaar kunnen leggen. Tegelijkertijd heeft vooral Microsoft een marketing offensief ingezet. We lezen veel meer over de Xbox Series X.

Maar tijdens een investor call zegt Sony CFO Hiroki Totoki moet je gewoon afwachten tot de release. Als de twee consoles uit zijn, zo suggereert Totoki, zul je zien dat de marketing strategie van PlayStation superieur was.

Oordeel niet op de promotie

Bloomberg’s Takashi Mochizuki beschrijft het gesprek op Twitter: “Vraag: sommigen zeggen dat de PS5 promotie achter loopt op Xbox. Kunt u inschatten of wat het PS team nu doet goed is of niet? Antwoord: we overwegen dingen strategisch en doen ons best. Wat betreft goed of slecht zou ik wachten op de verkoopcijfers van de PS5 voordat je gaat oordelen.”

Met andere woorden, de promotie van de Playstation 5 zou gewoon goed zijn en Tokoki refereert naar de toekomstige verkoopcijfers om dat de ondersteunen. Hij weet natuurlijk ook wel dat de kans groot is dat Sony veel meer consoles gaat verkopen dan Microsoft. Dat is altijd al zo geweest.

Vooralsnog lijken beide miljardenbedrijven ondanks de coronacrisis op schema te liggen voor de beoogde lanceerdatum. Zowel Sony’s PlayStation 5 als Microsoft’s Xbox Series X moeten ergens rond de feestdagen van 2020 uitkomen.