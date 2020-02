Slide in die DM met Windows 10 op Instagram

Je hebt geen smartphone meer nodig.





Eerder werd al bekend dat Direct Messages (DM) van Instagram ook naar je computer komt. Tot nu toe was het enkel mogelijk om vanaf je mobiele apparaat DM’s te versturen naar andere gebruikers op het sociale netwerk.

Waar eerst nog sprake was van een testperiode, is nu de echte uitrol begonnen. Zo weet Windows Central te melden dat Windows 10 ondersteuning heeft gekregen voor DM’s op de computer.

Je moet daarvoor wel de Instagram PWA app gebruiken. Dit is een web applicatie voor op Windows 10 en kun je downloaden vanuit de Microsoft Store. Direct DMen vanuit een browser is er dus niet bij.

De update is met name fijn voor bedrijven en influencers die Instagram professioneel gebruiken. Op berichten antwoorden vanaf een computer met een toetsenbord is een stuk prettiger dan vanaf een mobiel apparaat met een veel kleiner en virtueel toetsenbord.