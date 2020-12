Slimme Boston Dynamics robots dansen er op los - Apparata

Het is bijna onmogelijk om een nieuwe video van Boston Dynamics te negeren. Ze zijn altijd leuk, grappig en een klein beetje beangstigend.

Hoe zou de wereld er met zeer slimme robots uitzien? Het antwoord kun je vinden in de ontwikkelingen van Boston Dynamics. Dit bedrijf is behoorlijk innovatief en heeft een aantal slimme robots uitgebracht. Zo nu en dan spelen ze een hoofdrol in een demonstratievideo van het bedrijf. Ook nu is er weer zo’n video naar buiten gebracht.

In de video laat Boston Dynamics zijn robots dansen. Natuurlijk geen houterig gebeuren, maar echte kwaliteit zoals we van het bedrijf gewend zijn. Mooie bewegingen en momenten waarop de robots synchroon met elkaar dansen. Het liedje waar ze op dansen heet Do You Love Me van The Contours. Je moet er toch niet aan denken dat die robots een eigen wil krijgen. Zou het dan ook bij het onschuldige dansen blijven?

De video duurt een kleine drie minuten en laat verschillende danse moves zien. Dat moment dat een robot betere dansmoves heeft dan jij ooit hebt gehad. De disco’s zijn nog wel even gesloten. Kun jij ondertussen deze video kijken en thuis leren hoe je moet dansen. Zo ben in 2021 er helemaal klaar voor als de discotheken -hopelijk- weer open gaan.