Slimme e-bikes met nieuwe Bosch eBike Systems

Een merk dat al jaren een groot aandeel heeft in de e-bike markt is Bosch, hoewel je dat misschien niet meteen merkt.

Bijna alle accu’s die in e-bikes verwerkt worden komen namelijk van dit Duitse technologie-bedrijf. Om dat grote marktaandeel te behouden blijft Bosch verder sleutelen aan de accu’s en komt het nu zelfs met een aantal andere componenten waarmee jij smart mee kan gaan e-biken.

‘Smarter’ e-biken

Je zet je lampen aan door het te vragen aan Google, op terugreis naar huis zet je de verwarming aan via een app of je kijkt via een camera wie er voor je deur staat. Slimme apparaten zijn in 2022 nauwelijks meer weg te denken en Bosch zet die stap nu ook voor je e-bike. Met een aantal nieuwe accessoires en de eBike Flow-app zet de accufabrikant een nieuwe stap in ‘smart e-bikes’.

In die app bedien je alle functies van de e-bike. Zo kun naast je alle functies van het smart systeem bedienen, ook de motor, accu en bediening aanpassen. Zo pas je de e-bike helemaal aan jouw wensen aan en vergroot je het rijplezier.

Nieuwe accessoires

Naast de Flow app heb je ook een aantal accessoires die je op je e-bike kunt plaatsen om de fiets nog beter af te kunnen stellen of meer inzicht te krijgen. Ten eerste is er de LED Remote, een bedieningscentrale die je verbindt met de genoemde applicatie. Je kunt met dit bedieningspaneel alle belangrijke informatie terugvinden en instellingen veranderen.

Daarnaast is er ook een nieuwe boordcomputer uitgebracht. De Bosch Kiox 300 geeft je inzicht in jouw fitnessgegevens zodat je de e-bike ook goed kan gebruiken voor het sporten. Deze gegevens worden ondersteund met duidelijke animaties en afbeelding en je krijgt er zo een prachtige gadget bij!

Nieuwe accu en motor

Bosch heeft ook nog een nieuwe accu aangekondigd van maar liefst 750 Wh. De Powertube 750 heeft dezelfde afmetingen als de andere Bosch Powertubes en dus kun je jouw oude accu vervangen met deze nieuwe optie. Ter vergelijking; een populaire e-bike als de Gazelle Ultimate C8 Plus heeft een accu van 500 Wh. Met die accu kun je op die fiets tussen de 60 en 120 kilometer fietsen voordat je weer op moet laden.

De Bosch Performance Line CX is de lijn motoren die Bosch voor e-bikes ontwikkeld heeft. Met 85 Nm krijg je een krachtige acceleratie en je kunt de motor op een speciale rijmodus instellen. Dit maakt de motor geschikt voor elektrische mountainbikes, maar ook als je een tourtochtje wilt maken op een gewone e-bike.

Onderweg de fiets opladen

Tot slot heeft Bosch ook nog de A4 charger uitgebracht. Een powerbank voor je fiets die je mee kunt nemen om ook onderweg nog een keer op te kunnen laden. Als jij bij een cafeetje een kopje koffie drinkt, wordt jouw fiets weer opgeladen. In 2 uur tijd wordt een goede accu als de Powertube 750 alweer voor de helft opgeladen.

Zo kun je de actieradius van je fiets verhogen en kun je na het opladen weer met ondersteuning verder fietsen. Erg handig voor elektrische fietsen als de Batavus Fonk E-Go N7, die met een actieradius tot 70 kilometer beperkt is, maar met een A4 charger opeens een geschikte, en voordelige, keuze kan zijn.