Slimme speaker Beosound Emerge heeft een perfect ontwerp - Apparata

Overweeg je een slimme speaker, maar zit je niet te wachten op een vreemd ontwerp in je woning? De Beosound Emerge heeft het perfecte design.

Allemaal leuk en aardig, die slimme speakers van tegenwoordig. Maar passen ze ook bij je interieur? Dat is nog niet zo makkelijk. Overigens hebben niet alleen slimme speakers daar last van. Toen het uiterlijk van de PlayStation 5 werd gepresenteerd viel ook iedereen over het markante design van de console. Daar zijn heel wat discussies tussen man en vrouw over geweest in huishoudens. Geloof me.

Nu is een saai neutraal ontwerp van een gadget ook niet de oplossing. Nee, de nieuwe Beosound Emerge van Bang & Olufsen heeft de perfecte oplossing. Deze slimme speaker is ontworpen als een boek. Het ding valt totaal niet op, maar als je het product ziet lijkt het zo natuurlijk. We hebben allemaal wel boeken in huis en misschien ook wel in je woonkamer. De speaker gaat daardoor heel makkelijk op in de omgeving. Dat hebben ze briljant verzonnen bij B&O.

De slimme speaker werkt met Apple AirPlay 2, Google Assistant en de Chromecast. Goedkoop is dit ‘boek’ niet. Zoals je van een B&O product kunt verwachten zit er een premium prijskaartje aan dit ding. De Beosound Emerge kost 749 euro, er is ook een meer opvallend goedkoper model in het zwart voor 599 euro. Maar je wilt eigenlijk de speaker zoals op de plaatjes in dit artikel en die kost het volle pond.