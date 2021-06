Slimme tips om een sterk wachtwoord te verzinnen! - Apparata

Hackers worden steeds slimmer. Daarom is het verstandig om een goed wachtwoord te hebben. Wij hebben wat slimme tips om een sterk wachtwoord te verzinnen.

Je hebt tegenwoordig overal een wachtwoord voor nodig. Apple is iets aan verzinnen om binnenkort zonder wachtwoorden te kunnen leven. Maar dat duurt nog wel even, en niet iedereen heeft een iPhone. Hackers worden steeds handiger in het kraken van wachtwoorden. Dat kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld als ze je bank- wachtwoord te weten komen.

Slimme tips voor een sterk wachtwoord

Het is dus zaak om een goed en sterk wachtwoord te hebben. En eentje die je niet snel vergeet, ook niet geheel onbelangrijk. Dit om te voorkomen dat hackers achter jouw wachtwoorden komen. Hackers gebruiken tegenwoordig computerkracht om wachtwoorden te kraken. Ze proberen bijvoorbeeld de meest populaire wachtwoorden uit of gaan alle letters van het alfabet langs. Dit doen ze razendsnel met behulp van algoritmes. Soms hoeven ze dit niet eens te doen, het meest gebruikte wachtwoord is nog steeds 123456, qwerty of welkom01.

De beste tip is: maak een wachtwoord dat nergens op slaat en maak hem lang! Deskundigen zeggen dat wachtwoorden met minimaal twaalf tekens het beste zijn. Dus ook hoofdletters, punten, uitroeptekens enzovoorts moeten erin. Gebruik geen afkortingen of een bedrijfsnaam. Wat ook niet handig is: een wachtwoord gebruiken die je eerder had, of een die er erg op lijkt. Pas je wachtwoord minimaal één keer per jaar aan.

Hoe dan?

Niet de naam van je zoontje. Of van je huisdier. Of je woonadres. Doe- het- niet! Verzin iets dat jij makkelijk kan onthouden, maar wat voor iemand anders compleet onbegrijpelijk is. Sport je graag? Dan kan je gebruiken: Ik Sport Graag Bij de Fitness, Buikspieroefeningen Kan Ik Niet!

We gebruiken vaak dezelfde wachtwoorden bij verschillende accounts. Al die wachtwoorden onthouden, dat is bijna niet meer te doen. Pas wel op waar je de wachtwoorden opslaat. Doe je dit op je computer die nauwelijks een beveiliging heeft, dan is dat een extra risico. Een wachtwoordmanager kan je daarbij helpen. Bij deze programma’s worden je wachtwoorden opgeslagen in een online kluis. Extra handig: ze maken ook wachtwoorden voor je aan. Compleet willekeurig en dus bijna niet te kraken.

Geen zin in een dergelijke kluis? Dan is tweestapsverificatie goed om in te stellen als dat mogelijk is. Bij sommige systemen is dit overigens al verplicht. Bij banken bijvoorbeeld. Dan krijg je bij het inloggen bijvoorbeeld ook nog een sms’je met een code dat je moet invoeren.