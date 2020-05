Wacht, smartphone draadloos opladen kan met NFC chip?!

Smartphones kunnen voortaan draadloos opladen met de NFC chip. Wat zijn nog meer toepassingen voor deze ‘nieuwe’ techniek?

Tot dusver is het draadloos opladen van smartphones vooral weggelegd voor premium smartphones. Maar in een verrassende nieuwe ontwikkeling waar niet zo technische smartphone-liefhebbers (zoals ik) nooit bij stil stonden: NFC chips ondersteunen het voort! Yup, die doodsimpele near-field communication chip die in praktisch iedere smartphone zit, kan het toestel draadloos opladen. Technisch gezien…

Draadloos opladen met NFC Chip

Op het NFC-forum is aangekondigd dat NFC chips voortaan gebruikt mogen worden om draadloos op te laden. Op het moment hebben smartphones met draadloze oplaadfunctie speciale spoelen. Hiermee wordt stroom draadloos overgedragen. In theorie hebben smartphone nu niet meer die toegewijde hardware nodig. Met een relatief simpele NFC chip heb je al draadloze stroom.

Verwacht daarentegen geen baanbrekende workaround. Doorgaans hebben smartphones met deze functie ondersteuning voor 7,5 à 15 Watt opladen. Okay, deze smartphone kan zelfs 40W aan. Met een NFC chip haal je waarschijnlijk niet meer dan één Watt.

Andere toepassingen

Kortom, draadloos opladen met een NFC chip is lang niet zo efficiënt als met een toegewijde spoel. Wat heb je er dan aan? Nou, zoals het NFC-forum zelf al suggereert, is de ‘nieuwe technologie’ ontzettend goed toepasbaar in wearables.

Denk aan draadloze oortjes. Die gebruiken in sommige gevallen NFC chips om ze te koppelen. Door ook de stroomtoevoer zo te regelen, heb je plotseling veel minder ruimte nodig in de gadgets. Dat betekent meer ruimte voor bijvoorbeeld extra accucapaciteit of een compacted, efficiënter design.

Wat er precies nodig is voor NFC draadloos opladen is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk vereist het in elk geval een nieuwere chip. Maar dat het kan, zou grote gevolgen kunnen hebben voor de wearables-industrie. Misschien komt er later zelfs een NFC chip geoptimaliseerd voor draadloos laden?

Lees ook: Gaat Apple AirPower toch weer oppakken?!