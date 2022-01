Smartphone gebruiken als Walkie Talkie

Het is vrij gemakkelijk om je smartphone te gebruiken als Walkie Talkie met dit programmaatje!

Je kunt nog steeds gewone Walkie Talkies kopen. Dat kan je in een speelgoedwinkel, maar ook iets wat professionelere Walkie Talkies in bijvoorbeeld een campingzaak. Vroeger hadden best aardig wat mensen een dergelijke apparaat. Het was gemakkelijk communiceren met elkaar, als je niet te ver van elkaar weg was. Dus op een camping. Nu is er een toepassing dat je ook kan gebruiken als een Walkie Talkie.

Smartphone als Walkie Talkie

Tegenwoordig hebben we vrijwel allemaal een smartphone. We zijn er niet vanaf te slaan. Microsoft Teams hebben we de afgelopen twee jaar ook steeds meer gebruikt. Dit natuurlijk door het vele thuiswerken en dan is Teams ideaal voor videomeetings. Het programma komt nu met een nieuwe functie.

Binnen Android was de functie al eerder beschikbaar. Vanaf nu is het ook te gebruiken met iOS en Zebra’s. Die laatste ken je misschien niet, maar deze worden veel gebruikt in de logistiek. Je kunt dus vanaf nu de nieuwe functie gebruiken. Je moet wel de laatste update hebben gedownload. Microsoft heeft er een goede twee jaar over gedaan om de functie te ontwikkelen, dus het moet goed zijn.

We’re excited to share the latest updates, designed with frontline workers in mind.



📳 Zebra mobile devices with Walkie Talkie

📱 Walkie Talkie on iOS

🗓 Scheduled queuing for virtual visits

🗣 Mandatory comments on approvals



Learn more: https://t.co/fsz5ErMz58 pic.twitter.com/2VWYaHcdUj — Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) January 12, 2022

Gebruik

De Walkie Talkies van vroeger hadden geen communicatienetwerk nodig, dat was juist zo handig. Dat is niet zo bij Microsoft. Een mobiel netwerk blijft nodig. Het voordeel is wel dat je niet op hoeft te nemen. Microsoft zegt dat de functie gemaakt is voor bijvoorbeeld medewerkers die naar klanten gaan op locatie en daarom niet de gehele tijd het telefoongesprek open hoeft te staan. Of denk aan reddingswerkers die iemand zoeken. Je kunt dus gewoon gaan praten en dan kan iemand anders je direct horen. Zonder het gesprek aan te nemen.

Microsoft schrijft hiernaast: “Omdat de frontlinie voortdurend wordt geconfronteerd met beperkingen door arbeidstekorten en verstoringen van de toeleveringsketen, wil het technologie die tijd bespaart, helpt naadloos te communiceren en de efficiëntie maximaliseert bij het uitvoeren van repetitieve taken. Samen met Zebra brengen we de Walkie Talkie-functionaliteit van Teams met een speciale push-to-talk (PTT)-knop op Zebra-apparaten, zodat eerstelijnswerkers kunnen genieten van duidelijke, directe en veilige communicatie binnen handbereik.”