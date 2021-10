Smartphone gebruiken op de fiets? De politie beboet je echt!

Als jij denkt dat de politie hier amper op beboet, dan heb je het mis. Met je smartphone bezig zijn op de fiets is absoluut niet zonder risico.

100 euro. Dat is de boete als een agent je betrapt op het vasthebben van een smartphone op de fiets. Of je nu een nieuw nummer zoekt op Spotify om af te spelen, of aan het appen bent met een vriend of vriendin. Het mag niet en de politie deelt daadwerkelijk boetes uit.

Misschien dacht je dat de politie niet zo streng handhaaft op de nieuwe wet. En wellicht ben je inderdaad een paar keer de dans ontsprongen doen je een agent zag die niet ingreep toen jij met je smartphone op de fiets zat. Maar dat is lang niet overal zo. De politie deelt gemiddeld wekelijks 850 boetes uit aan fietsers die met hun telefoon bezig zijn tijdens het fietsen. Aldus het Centraal Justitieel Incassobureau tegenover Nu.nl

En 100 euro is een pijnlijke gat in je portemonnee voor iets dat je misschien ziet als iets onschuldigs. Echter, een automobilist over het hoofd zien en daarop knallen kan je zomaar overkomen. Dus hou die smartphone lekker in je broekzak, of stop even met fietsen. Gelukkig is het bedienen van slimme oordopen niet verboden. Pauzeren, naar het volgende nummer of de volume harder of zachter zetten kan dus nog wel!