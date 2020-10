Smartphone tijdens het rijden: is dit de oplossing? - Apparata

Bezig zijn met een smartphone tijdens het rijden is een groot probleem anno 2020. Wat is nu echt de oplossing?

De makkelijkste oplossing is je telefoon op stil zetten en deze op een plek leggen waar je deze niet ziet. Vervolgens hoef je niet meer bang te zijn voor afleiding. Maar wat als je vaak belt in de auto? Heb je geen moderne auto, dan moet je de telefoon binnen handbereik hebben om een oproep te kunnen beantwoorden. Vervolgens kun je handsfree legaal bellen tijdens het rijden.

Wellicht dat dit de oplossing is tegen het spelen met je smartphone tijdens het rijden. Google werkt al een lange tijd aan een speciale rijfunctie voor zijn assistent. In eerste instantie zou de feature in het najaar van 2019 verschijnen. We zijn zo goed als een jaar verder, maar daar is nog weinig van terechtgekomen. Volgens XDA Developers is een release echter dichtbij. De feature zou op de achtergrond zijn aangezet voor Android-gebruikers.

Met Google Assistent voor in de auto kun je draadloos de smartphone gebruiken tijdens het rijden. Helemaal legaal dus. De functie is speciaal bedacht voor als je onderweg bent. Daarnaast heeft de toepassing zijn eigen interface met extra grote knoppen. In de Verenigde Staten gaat dit systeem legaal zijn. Of dat hier ook in Nederland het geval is, is afwachten. Je smartphone bedienen tijdens het rijden blijft illegaal, ook al is het een korte aanraking.