Smartphone verkoop draait weer als een tierelier - Apparata

De smartphonemarkt heeft sombere tijden gehad, maar de smartphone verkoop eind 2020 draait weer als een tierelier.

Het even geduurd, maar de smartphonemarkt groeit weer. Na twaalf verschrikkelijke maanden lijkt een einde aan de algemene malaise te komen, die de smartphonemarkt nu al zo lang teistert. De Internationaal Data Coperation (IDC) zegt dat het aantal verkochte smartphones in het laatste kwartaal van 2020 nu op 385,9 miljoen staat. Een indrukwekkend aantal.

De smartphone verkoop in 2020 laat een stijgend beeld zien. Het eerste kwartaal begon nog moeilijk. Toen werden er ‘maar’ 275,8 miljoen smartphones verscheept. Dit was een daling van bijna twaalf procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het tweede en derde kwartaal waren al wat beter, maar nog niet echt super. Het herstel van de smartphone verkoop kwam pas echt in het laatste kwartaal van 2020.

In menig directieteam zal gejuicht zijn

En met name bij Apple zal er wel een champagnefles ontkurkt zijn. Daar was de ‘cashflow’ gigantisch. Het afgelopen kwartaal namen zij de eerste plaats in met 90,1 miljoen verkochte smartphones. Dit ondanks wat probleempjes met de aanlevering van onderdelen, maar dat mag de pret niet drukken.

Het hoogste verzendvolume van een leverancier in één kwartaal IDC

Deze cijfers komen overeen met de gepresenteerde cijfers van Apple. Samsung staat op dit moment op de tweede plek met een verdienstelijke 74 miljoen verzendingen. Dit uit zich in een marktaandeel van 19 procent. Niet slecht. De volgers zijn respectievelijk Xiaomi en Oppo met 43,3 miljoen en 33,8 miljoen. Er kan niet anders geconcludeerd worden dat de smartphone verkoop in 2020 een groei kent!

Huawei is de grote verliezer smartphone verkoop 2020

Op de vijfde positie staat Huawei. Op jaarbasis hebben zij een gigantische daling meegemaakt. Dit terwijl afgelopen zomer het bedrijf nog bovenaan allerlei smartphone lijstjes stond, het kan snel verkeren. Huawei heeft onder andere problemen met Amerikaanse maatregelen en volgens diverse geruchten overwegen ze zelfs de premium Mate- en P- merken in de verkoop te zetten. Maar vergeet niet dat Huawei een grote speler is in Azië en wellicht dat de nieuwe Amerikaanse president enkele sancties terugdraait. Al met al blijft het spannend voor Huawei. Ook omdat de IDC een blijvende groei voorspelt, in ieder geval voor 2021.

De fabrikanten hopen dus dat de groei blijvend is en dat de smartphone verkoop van eind 2020 doorzet. Alles lijkt er wel op want de uitrol van 5G in veel landen, de opgekropte vraag en het succes van betaalbare smartphones dragen hieraan bij. Nabile Popal, onderzoeksdirecteur bij ICC voegt toe dat lockdowns -waarin Nederland ook zit- bijdragen aan de verkopen. Want we geven minder geld uit aan vrije tijd, uit eten gaan en reizen. Hierdoor hebben mensen wat meer geld te spenderen aan andere leuke dingen, zoals smartphones.