Smartphone verkopen verbleken door coronavirus

Consumenten geven minder geld uit dan normaal. Dit heeft sterke invloed op de smartphone verkopen.

Door het heersende coronavirus houden mensen over de hele wereld de handen op de knip. De bankrekening heeft voorlopig alleen noodzakelijke uitgaven als bestemming bij de meeste mensen. Fun aankopen als een nieuwe auto of een nieuwe smartphone staat een stuk lager op de prioriteitenlijst.

De aankoop van een nieuwe smartphone is min of meer ook een luxe. De smartphones van tegenwoordig zitten zo goed in elkaar, dat het geen straf is om hier nog een jaartje langer mee te doen. Dat was jaren geleden wel anders. Toen werden smartphones na twee jaar gebruik al traag en nam de batterijduur drastisch af.

Het feit dat minder mensen smartphones kopen is duidelijk zichtbaar als we de cijfers erbij pakken. De Quarterly Mobile Phone tracker van IDC brengt de smartphone verkopen van het eerste kwartaal van 2020 in beeld. De verkoop is volgens hen naar schatting 11,7 procent afgenomen. Strategy Analytics gaat nog een stapje verder en mikt op een afname van 17 procent in verkopen.

Maar dat is slechts het eerste kwartaal. Voor de meeste landen hebben de gevolgen van het coronavirus pas in dit kwartaal een effect op de maatschappij. De verwachting is dan ook dat de verkopen in dit tweede kwartaal nog verder gaan zakken. Dit neemt niet weg dat fabrikanten alsnog nieuwe producten presenteren. Zo had OnePlus recent de nieuwe 8 Series en onthulde Apple de goedkope iPhone SE 2020.