Smartphones en verkeer: een levensgevaarlijke combinatie

Techniek is een vloek en een zegen. Met vandaag in de hoofdrol: onze smartphones.

We zijn gek op onze smartphones. Niet zo gek, want we doen er alles mee. Helaas ook op momenten dat het niet geschikt is. Terwijl overheden flink geld investeren in reclamecampagnes om je offline te houden tijdens een autorit, gaat het nog altijd mis. Helaas.

Het aantal verkeersongelukken is de afgelopen jaren opnieuw toegenomen. Volgens onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vonden er in 2014 17.000 ongelukken plaats op snelwegen. In 2018 is dit gestegen naar 38.000 ongelukken. De opkomst van de smartphone is voor een deel verantwoordelijk voor die stijging. Het gebruik van een smartphone staat dan ook op de vierde plaats van grootste afleidingen in het verkeer.

Het ernstige is dat we het heel goed weten met z’n allen. Toch hebben veel mensen er in het verkeer lak aan. Uit een recent opinieonderzoek van Allianz Direct naar afleidingen in het verkeer blijkt dat automobilisten zich zeker bewust zijn van de risico’s van hun smartphone. Nederlandse automobilisten werd gevraagd waar zij het vaakst door worden afgeleid achter het stuur. Op nummer één staan andere weggebruikers, maar de smartphone volgt op de vierde plaats. De complete top vijf afleidingen is als volgt:

Andere weggebruikers (38%) Slaperigheid achter het stuur (24%) Werk aan de weg (23%) Smartphone (18%) Kinderen in de auto (16%)

Aanvullend onderzoek van Allianz Direct heeft uitgewezen dat vrijwel alle Nederlanders met een rijbewijs zich weleens ergeren in het verkeer (99%). Bumperkleven vormt de grootste bron van ergernis (55%), op de voet gevolgd door smartphonegebruik (54%).

De vraag is in hoeverre de smartphone een rol mag spelen in de auto. De smartphone is ontzettend handig met navigatie-apps zoals Google Maps of Waze. Ook andere apps voor onderweg zoals Flitsmeister zijn een mooi hulpmiddel. Moderne auto’s met Apple CarPlay en Android Auto helpen gelukkig mee aan een stuk veiligheid in de auto. Geen geklooi met je smartphone, maar met het grote display in de auto zelf. Helaas heeft niet iedereen zo’n mooie nieuwe auto. Uit het opinieonderzoek van Allianz Direct blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders (94%) het er in meer of mindere mate mee eens dat er middelen worden ingezet om appen achter het stuur tegen te gaan. Maar liefst 93% van de Nederlanders vindt het dan ook een goede ontwikkeling dat de politie speciale camera’s inzet om appen achter het stuur te kunnen bekeuren.