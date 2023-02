Smartphones steeds vaker gebruikt voor phishing-aanvallen

Phishing is één van de meest gebruikte manieren van cybercriminelen om gevoelige informatie in handen te krijgen. Bij deze vorm van cybercrime proberen criminelen via een gevaarlijke link in een e-mail, sms of bericht gegevens te bemachtigen. Het is belangrijk om te weten hoe je jezelf ertegen beschermt en je persoonsgegevens beveiligt. Zo kun je wellicht (makkelijker) een datalek voorkomen.

Phishing via smartphones

Cybercriminelen gaan ook bij phishing steeds sluwer te werk. De aanvallen zijn namelijk steeds vaker specifiek gericht op smartphones. En met succes, want op het kleine scherm van de smartphone is het vaak moeilijker om te zien of een link of bijlage in een e-mail frauduleus is.

Door de snelheid waarmee we over het algemeen door onze e-mailtjes, sms’jes en berichtjes gaan, is een foute link of bijlage zo aangeklikt. Waak hier dus voor. Is bijvoorbeeld een aanbieding te mooi zijn om waar te zijn? Dan is die dat waarschijnlijk ook. En ontvang je een notificatie over een pakketje terwijl je niks besteld hebt? Dat wijst vaak op phishing.

Cybercriminelen sturen de valse e-mails, sms’jes of berichten vaak naar honderden of zelfs duizenden ontvangers tegelijk. Maar soms richten ze zich juist ook tot slechts één persoon. Bij deze zogenoemde spearfishing doet de oplichter zich voor als een medewerker van hetzelfde bedrijf of zelfs als manager of directielid. Blijf alert en neem contact op met de afzender als je het niet vertrouwt. Zo kun je wellicht voorkomen dat je opgelicht wordt.

Schade door phishing

Phishing kan leiden tot veel schade. Denk bijvoorbeeld aan identiteitsdiefstal, diefstal van gevoelige klantinformatie en reputatieschade. Het is daarom verstandig om je er zoveel mogelijk tegen te beschermen.

Dit kan bijvoorbeeld met een zakelijk telefoon abonnement met antivirussoftware. Er is zelfs software die inkomende e-mails scant op malware en andere schadelijke software. Het helpt ook als je zelf verdachte e-mails, links en bijlagen herkent. Zo kun je cyberaanvallen beter afslaan.