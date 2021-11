Snap jij ook niks van de naam van Snapdragon chips?

Als jij ook niks begrijpt van de namen van Snapdragon chips, ben je niet de enige. Uitvoerder Qualcomm schept duidelijkheid met hun nieuwe generatie chips.

Soms hoeft iets helemaal niet duidelijk te zijn om toch duidelijk te zijn. Dat klinkt raar, maar daarmee bedoelen we dat je vanzelf gewend raakt aan iets. Kijk maar naar de Qualcomm Snapdragon chips. De huidige topper in de line-up die we in veel Android-smartphones tegenkomen is de Snapdragon 888 en daarmee weet je dat als je Snapdragon 888 ergens tegenkomt, je op papier iets goeds te pakken hebt.

Namen

Wat is er dan niet duidelijk? Toch wel een beetje die naam. Snapdragon 888, terwijl het niet de 888ste chip is die Qualcomm uitbrengt. Wat is dat cijfertje dan wel? En is het nou enkel een Snapdragon of moet je officieel ook nog Qualcomm erbij noemen (spoiler: ja)? Het klinkt als een kwestie van ‘verdiep je erin en je weet het vrij snel’, maar je wil natuurlijk dat er gewoon bij een eerste oogopslag duidelijkheid is.

Nieuwe Snapdragon naam

Kennelijk snapt Qualcomm de verwarring, want ze gaan inderdaad de boel een beetje omgooien. Op 30 november zullen zij een gloednieuwe set chips aankondigen, maar nu kondigt het bedrijf aan dat er een paar dingen gaan veranderen. Waaronder dus de naam.

Geen Qualcomm meer

Ten eerste koppelt Qualcomm hun eigen naam los van Snapdragon. Daarmee wordt Snapdragon een soort zelfstandige merknaam en is het niet meer nodig om Qualcomm erbij te noemen. Dat laatste gebeurt alleen ‘waar nodig’. Een andere naamsverandering is het feit dat al die nummertjes de prullenbak in gaan en er één duidelijk nummer komt. Dat is het nummer van de generatie en de serie. Concreet betekent het dat de opvolger van de Qualcomm Snapdragon 888 de Snapdragon 8 gaat heten.

Verdere veranderingen

Verder wordt het makkelijk om bij de Snapdragon 8 te herkennen welke chips welke kwaliteit bieden. Zo zijn de ‘premium’ hoogste niveau chips goud, terwijl de series daaronder de kleuren Midnight, Gunmetal, Nickel en Red hebben. Ook gaan alle chips vanaf nu enkel door het leven met 5G-compatibiliteit, waardoor dat niet meer nodig is om te noemen. Ten slotte verandert Qualcomm alle namen van chips die in de auto-industrie gebruikt worden naar Snapdragon.

Iets meer duidelijkheid dus. Dat is altijd goed. Er komt nog meer concrete duidelijkheid op 30 november.