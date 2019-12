Snapdragon 865 vs A13 – Apple vs Android wordt eerlijk

De Snapdragon 865 en Apple A13 Bionic nemen het tegen elkaar op.

De rivaliteit tussen Android en Apple heeft niet alleen met het imago van de merken te maken, maar ook met de hardware die je krijgt. Waar Apple altijd een eigen A-serie Bionic processor levert, verschilt het bij Android nogal eens welke CPU er in een toestel verwerkt wordt. Snapdragon vertegenwoordigd wel de gemiddelde smartphone en tot dusver had Qualcomm’s oogappeltje het altijd moeilijk tegen Apple. Hoe zit het met de aankomende Snapdragon 865 en Apple A13?

Traditiegetrouw presteert de A-serie in benchmarks net wat beter dan de vergelijkbare Snapdragon terwijl veel Android-toestellen juist weer in het echt wat krachtiger werken dan de vergelijkbare Apple-smartphone. Apple zorgt daarentegen dan weer voor meer batterij-juice uit minder capaciteit, wat indirect deels met de efficiëntie van de processor te maken heeft.

Test van meerdere media, waaronder AndroidAuthority en het onderstaande YouTube-kanaal, wijzen daarentegen uit dat het voor het eerst nek aan nek is tussen de twee. Op het gebied van pure CPU-kracht weet de Snapdragon 865 (die we onder andere in deze snoeiharde prijsvechter gaan tegenkomen) de A13 Bionic van Apple te verslaan.

Aan de andere kant weet Apple haar belofte wel waar te maken wat betreft de GPU, de grafische kaart-module in de A13. Tijdens de aankondiging van de iPhone 11-serie beweerde het bedrijf uit Cupertino namelijk dat het de snelste in de industrie zou zijn. En in het onderstaande filmpje wordt dat enigszins duidelijk. Hoewel de A13 in eerste instantie op een flinke achterstand komt door pure CPU-kracht, haalt Apple’s nieuwste processor die van Qualcomm bij de gemixte en GPU-gedreven tests keihard in.

Kortom, 2020 is het jaar dat Qualcomm met hun nieuwste Snapdragon redelijkerwijs mee kan draaien met Apple’s eigen Bionic-lijn. Uiteindelijk ligt het daarentegen aan het toestel en alle betreffende software wat een processor voor elkaar krijgt. Het is daarentegen wel prettig om te mogen stellen dat je een Android vs Apple-discussie op basis van rekenkracht niet echt kunt winnen óf verliezen.

Foto @SpeedTestG

Lees ook: Snapdragon 855 (+) vs Huawei Kirin 990 – welke CPU is beter?