Snapdragon 888 is een traktatie voor cameras (video) - Apparata

De Snapdragon 888 is niet alleen een monster wat betreft performance, maar is tevens een ware traktatie voor smartphone cameras.

Met de aankondiging van de gloednieuwe Snapdragon 888 denken veel smartphone-gebruikers ongetwijfeld aan grafische kwaliteit en superieure rekenkracht. Dat is ongetwijfeld een onderdeel van de eerste Qualcomm Snapdragon op basis van 5nm architectuur. Een leuke bijkomstigheid is daarentegen de liefde de de cameras krijgen van de processor. De Snapdragon 888 is dol op cameras en dat ga je merken!

Snapdragon 888 is dol cameras

De Snapdragon 888 zal ongetwijfeld een geweldige performance leveren, maar we mogen niet vergeten hoe goed de processor werkt met smartphone cameras. In een video van AndroidAuthority legt het medium uit welke verbeteringen Qualcomm heeft doorgevoerd om foto-liefhebbers wat extra’s te geven.

Zo heeft de Snapdragon 888 voor het eerst een derde Image Signal Processor, ofwel ondersteuning voor drie cameras in plaats van twee. High-end smartphones kunnen straks dus met drie camera’s tegelijkertijd foto’s of filmpjes maken.

Met de Snapdragon 855 wist Qualcomm begin vorig jaar daarnaast een mijlpaal te bereiken toen het 2 gigapixels per seconde kon verwerken. Ofwel, 2 miljard pixels per seconde. Dat ging met een snelheidswinst van maar liefst 40%. Dit jaar wil het Amerikaanse bedrijf nog een stapje verder gaan: een snelheidswinst van nóg eens 35% en een doorvoer van 2.7 gigapixels.

Een van de praktische voordelen van zo’n revolutionaire chipset wat betreft camerawerk is de resolutie-framerate-combinatie. Een Snapdragon 888 kan met drie cameras gemakkelijk 120 frames per seconde met een resolutie van 4K filmen. Nu mag je blij zijn als je met een high-end smartphone 60 fps haalt op 4K. Of wat dacht je van 120 foto’s van 12MP maken in één seconde met burst mode? Check!

Vanaf volgend jaar zullen de eerste smartphones met de Snapdragon 888 verschijnen. Naar verluidt komen onder andere OnePlus, LG, Samsung, Sony en OPPO met een toestel met de Snapdragon 888.