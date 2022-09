Snapdragon AI komt naar midrange Android telefoons

AI functies die eerst alleen in top end telefoons beschikbaar waren om aan zoals deze Samsung Galaxy S21 Ultra, worden nu ook uitgerold voor de middenklasse Snapdragon AI processors. Bron/copyright: Qualcomm Inc, fair use

Kunstmatige intelligentie wordt steeds betaalbaarder. Dat geldt ook voor de nieuwe Qualcomm Snapdragon AI chips. Daarom kunnen ook middenklasse telefoons voorzien worden van geavanceerde functies als gezichtsherkenning en machine learning.

Nu kunstmatige intelligentie steeds meer binnen bereik komt omdat de hardware steeds goedkoper wordt, zien we dat ook meer betaalbare chips premium AI functies krijgen. De Snapdragon 888 processoren zijn een begrip omdat ze erg snel en krachtig zijn. In veel opzichten vervullen zij de rol van marktleider en de meeste topklasse telefoons bevatten er wel een.

Maar nu brengt Qualcomm ook de voordeliger Snapdragon 6 Gen 1 en de Snapdragon 4 Gen 1 uit met kunstmatige intelligentie. Maar welke AI-functies komen naar de middenklasse Snapdragon processors? In een nieuwsbericht vertelde de fabrikant meer details.

Snapdragon 6 Gen 1 AI

Van de twee nieuwe SoC’s (system on a chip) is de Snapdragon 6 Gen 1 de krachtigste. Zo zien we bijvoorbeeld dat deze nieuwe middenklasse SoC, de mogelijkheid ondersteunt om foto’s met 200 megapixels te maken en HDR (hoge definitie video’s).

Een wat meer omstreden functie is de intuïtieve AI assistentie, die je op basis van je activiteit apps en settings kan aanbevelen. Dit klinkt om eerlijk te zijn een beetje als een nieuw verdienmodel, maar het kan aan de andere kant best handig zijn. Deze SoC rekent volgens de fabrikant 40% sneller, de ingebouwde grafische kaart presteert 35% beter dan de voorganger, de Snapdragon 695.

Snapdragon 4 Gen 1 AI

Een wat zwakkere broeder is de Snapdragon 4 Gen 1. Deze SoC is minder gericht op gaming en meer op het alledaagse leven. Zo is het stroomgebruik veel lager waardoor je meerdere dagen met één batterijlading kan doen. Dat is natuurlijk een welkome ontwikkeling.

Ook de hardware support voor AI stemondersteuning en mogelijkheid om 108 megapixel foto’s te maken zullen gebruikers aanspreken. Afgezien hiervan zijn de hardwareverbeteringen wat minder indrukwekkend. De processor rekent 15% sneller en de grafische kaart 10% sneller dan de voorganger, de Snapdragon 480+.

5G ondersteuning

Beide processorsets ondersteunen 5G. De SD 4 Gen 1 ondersteunt alleen sub-6 GHz 5G en WiFi 5. De Snapdragon 6 Gen 1 steunt ook de snellere mmWave en WiFi 6E standaarden. We zullen vermoedelijk deze twee chipsets pas in 2023 terugzien in middenklasse telefoons.