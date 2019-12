Sneeuwballengevecht in Call of Duty: Modern Warfare

De komende dagen kun je sneeuwballen gooien in de wereld van Call of Duty.

Traditioneel komen ontwikkelaars met leuke acties rondom de feestdagen. Call of Duty is daar geen uitzondering op. Infinity Ward en Activision hebben een geinige Snowfight-modus toegevoegd aan de multiplayer van Modern Warfare.

Tot en met 31 december krijgen spelers de kans om met sneeuwballen te gooien. Deze vervangen de wapens in deze modus. Even geen geweld of schietgeluiden, maar het geluid van krakende sneeuw en het maken van sneeuwballen.

Call of Duty: Modern Warfare krijgt vrijwel wekelijks updates met betrekking tot content en game-modi. De online community spreekt dan ook over de leukste Call of Duty van de afgelopen jaren. Mobiele gebruikers komen ook aan hun trekken. Call of Duty: Mobile heeft eveneens tot en met 31 december diverse kerst gerelateerde acties lopen. Jij hoeft je dus niet te vervelen deze feestdagen!

Lees ook: CoD: MW – 5 goede dingen en 5 slechte dingen (review)