Snel internet is voor velen de norm in Nederland

Bufferen van een video of lag tijdens een game? Niet voor de mensen in Nederland, die willen gewoon toegang tot snel internet.

Anno 2021 zijn er genoeg abonnementen te kiezen waarmee écht langzaam internet niet meer van deze tijd is. Helemaal met glasvezel gaat alles lekker vlot. Nederlanders zijn maar wat blij met al die mogelijkheden, want voor het eerst zit de helft van ons volk op een snelheid van minimaal 100 Mbps. Aldus de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Glasvezel: snel internet in Nederland

Glasvezel begint inmiddels ook geïntegreerd te worden. Zo’n 3,9 miljoen van de 8 miljoen huishoudens beschikt over een glasvezelaansluiting. Toch zijn er nog genoeg plekken waar helaas de ouderwetse kabel de norm is. Zelfs in grote steden zoals bijvoorbeeld Rotterdam. Desalniettemin gaan de ontwikkelingen van snel internet in Nederland via glasvezel flink door. Het is dus een kwestie van tijd voordat ook deze stad overgaat op de technologie.

Naast al dat streamen op Netflix, gamen op de PlayStation en Zoomen voor het werk doen we ook nog veel bellen. Dat komt tevens in dit onderzoek naar voren. Het aantal belminuten steeg naar 131, miljoen. Als we elkaar minder zien, door corona, is het in principe een logische ontwikkeling dat we elkaar meer bellen. SMS’jes versturen doen we echter steeds minder. Dat is ook niet zo gek met een app als WhatsApp. Slechts 600.000 tekstberichten werden via SMS verzonden in de eerste drie maanden van dit jaar.