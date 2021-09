Snoop Dogg bouwt zijn huis in NFT om te cashen

Snoop Dogg

De rapper Snoop Dogg is een gehaaide zakenman. Hij bouwt nu zijn eigen huis in een op Ethereum gebaseerde NFT.

De Amerikaanse rapper is niet geheel onbekend in de wereld van NFT’s. Hij is een crypto- walvis met miljoenen dollars aan non-fungible token (NFT)-activa. Nu heeft Snoop onthuld dat hij samenwerkt met de virtuele gamewereld Sandbox. Volgens de aankondiging reconstrueert Snoop zijn landhuis in Sandbox en lanceert hij zijn nieuwe NFT-collectie.

Snoop Dogg bouwt huis in NFT

De rapper is zo veel meer dan alleen een rapper. Hij is een media-persoonlijkheid, acteur, songwriter en zakenman. Snoop Dogg heeft aangekondigd dat hij samenwerkt met het non-fungible token (NFT) metaverse project genaamd Sandbox. In wezen is Sandbox een gaming-ecosysteem waar mensen NFT’s en game-ervaringen op Ethereum (ETH) kunnen creëren, delen en er geld mee kunnen verdienen. Op 22 september berichtte meerdere websites hoe Snoop zijn geheime online-persoonlijkheid Cozomo de Medici onthulde, een personage dat voor miljoenen dollars aan NFT’s bezit. Hij is dus goed bezig en dat smaakt blijkbaar naar meer.

The Sandbox

Snoop gaat nu verder met het NFT-spel en de samenwerking met Sandbox betekent dat Snoop zijn landhuis in de Sandbox-metaverse zal creëren. Spelers kunnen dan naar Snoop-feesten en concerten meemaken. Ook kunnen zij de rol van Snoop spelen. Verder vermeldt de aankondiging dat de ‘Doggfather’ een NFT-collectie en een beperkte ‘Snoop Dogg Private Party Pass’ lanceert.

“De ‘Snoop Dogg Private Party Pass’ geeft gebruikers VIP-toegang tot concerten, evenementen, Q&A’s en speciale NFT-drops”, zo staat in de aankondiging. “Snoop Dogg zal ook een 3D-avatarcollectie lanceren in The Sandbox en spelers kunnen games maken met virtuele ‘Doggfather’-items. Zoals Snoop Dogg’s persoonlijke autocollectie, honden, standbeelden, memorabilia en meer.”

Snoop Dogg zelf: ‘Ik ben altijd op zoek naar nieuwe manieren om met fans in contact te komen’. En natuurlijk om nog wat cash te verdienen.