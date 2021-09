Social media platforms ‘verantwoordelijk’ voor maatschappelijke verdeeldheid

Het blijkt dat social media platforms een belangrijke rol hebben gespeeld bij de toenemende verdeeldheid in de samenleving.

En dan denk je natuurlijk als eerste aan Facebook. Dit omdat het grootste platform is en omdat het lang geprobeerd zijn rol bij het aanwakkeren van verdeeldheid te bagatelliseren. Maar nu blijkt uit een onderzoek dat dit soort platforms een belangrijke rol ‘hebben gespeeld bij het verergeren van politieke polarisatie die kan leiden tot dergelijk extremistisch geweld’.

Social media platforms en maatschappelijke verdeeldheid

De bovenstaande conclusie is niet mals. Het rapport is verricht door onderzoekers van het Stern Center for Business and Human Rights van de New York University. Facebook spreekt zoals gewoonlijk het onderzoek tegen. Het bedrijf zegt dat bestaand onderzoek aantoont dat ‘sociale media geen primaire oorzaak zijn van schadelijke polarisatie.’ Maar in hun rapport schrijven de onderzoekers van de NYU dat ‘onderzoek dat nauwer is toegespitst op de jaren sinds 2016 suggereert dat het wijdverbreide gebruik van de belangrijkste platforms de haat heeft verergerd.’

De onderzoekers hebben talrijke rapporten onderzocht. Hierin hebben ze gekeken naar de verbanden tussen polarisatie en sociale media onderzoeken. Ze interviewden ook tientallen onderzoekers en ten minste één Facebook-manager, Yann Le Cun, de beste AI-wetenschapper van Facebook.

Oorzaak

Je kunt natuurlijk niet de volledige schuld bij ‘het internet’ leggen. De onderzoekers benadrukken dan ook dat sociale media niet de oorspronkelijke oorzaak zijn. Maar ze hebben het wel sterk geïntensiveerd. Opmerkelijk is dat ze beschrijven dat bijvoorbeeld Facebook wel degelijk hiervan op de hoogte is. Dit omdat Facebook’s eigen pogingen om verdeeldheid te verminderen, zoals het minder benadrukken van politieke inhoud in de nieuwsfeed, aantonen dat het bedrijf zich terdege bewust is van zijn rol.

Maar hoe dit dan oplossen? Dat is lastig. Het rapport stelt dan ook dat ‘de bedrijven weigeren bekend te maken hoe hun platformen werken.’ Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is dat de overheid “Facebook , Google, YouTube enzovoorts dwingt om gegevens te delen over hoe algoritmen inhoud rangschikken, aanbevelen en verwijderen.’ Platforms die de gegevens vrijgeven, en onafhankelijke onderzoekers die deze bestuderen, moeten wettelijk worden beschermd als onderdeel van dat werk, schrijven ze. Of het ooit zo ver gaat komen…