Sociale media bedrijven doden toch geen mensen!

Aldus de president van Amerika die terugkomt op een eerdere uitspraak, waarin hij zegt dat sociale media bedrijven, zoals Facebook, mensen doden.

Het houdt de gemoederen in Amerika bezig: de uitspraak van de Amerikaanse president Joe Biden. Hij zei namelijk dat platforms zoals Facebook ‘mensen doden’. Dit door onjuiste informatie te verspreiden over het coronavaccin. Deze platformen staan dit toe en laten deze desinformatie online staan. Hij komt echter nu schoorvoetend terug op deze uitspraak.

Sociale media doden toch geen mensen

Joh, echt waar!? Het is inderdaad een opmerkelijke uitspraak van de president. Hij bedoelde het toch niet zo, zegt hij nu. Volgens Biden had hij het niet over de sociale media platformen, maar juist de mensen die de verkeerde informatie online zetten. Volgens The Guardian zegt Biden nu: ‘Facebook doodt geen mensen. Het gaat over die twaalf mensen die desinformatie verspreiden. Iedereen die daarnaar luistert wordt pijn gedaan; dat doodt mensen.’

Biden deed zijn uitspraak naar aanleiding van een rapport dat in maart verscheen. Dit rapport van het Center for Countering Digital Hate beschrijft twaalf online persoonlijkheden die verantwoordelijk worden gehouden voor het op grote schaal verspreiden van desinformatie. En hierbij ook nog eens complottheorieën.

Aanpakken

De president had als doel om de druk op te voeren bij de platformen. Hij is van mening dat deze informatie ongewenst is en dat dit offline gehaald moet worden. ‘Ik hoop dat Facebook iets tegen de verspreiding van desinformatie doet, in plaats van het persoonlijk op te vatten dat ik zou hebben gezegd dat ‘Facebook mensen doodt’, aldus Biden. Maar dan is het niet handig als je zo’n uitspraak doet. Facebook was er natuurlijk snel bij om te reageren.

Afgelopen weekend schreef het bedrijf een bericht naar aanleiding van de uitspraken. Facebook reageerde fel door te zeggen dat de Amerikaanse regering een zondebok zoekt. Hierdoor wijst de regering naar sociale media als reden voor het stijgende aantal coronabesmettingen. De techgigant eindigde door te vermelden dat zij juist helpen bij het verspreiden van juiste informatie om het virus tegen te gaan.