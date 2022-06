Solana blockchain down, koers ook

Altcoin Solana verliest een flink deel van zijn waarde door uren downtime van de blockchain van de cryptomunt.

De blockchain van Solana was gisteren zo’n 4,5 uur offline waardoor de blockchain uiteindelijk teruggedraaid en software herstart moest worden om alles weer online te krijgen. Niet goed voor het vertrouwen. Dat blijkt ook meteen in een koersdaling van 12,5 procent in de afgelopen 24 uur en dat is even slikken.

Tweede keer in maand tijd

Iets gaat er niet goed bij de jongens en meisjes van Solana. In een maand tijd is dit de tweede keer dat de blockchain offline gaat. Begin mei was de Solana blockchain ook al een keer zeven uur down. Als we een heel jaar terugkijken is het de zevende keer dat alles offline gaat.

Zo lag alles er in september zelfs 18 uur uit. Toen door een overweldigend aantal transacties die verwerkt moesten worden. In januari waren er problemen op 9 van de 31 dagen door dubbele transacties in het systeem.

Vertrouwen

Het vertrouwen in Solana krijgt door al die storingen een flinke knauw. De koersen van alle cryptocurrency staan flink in de min en storingen zoals deze helpen natuurlijk niet in het vertrouwen in een altcoin als deze. Waar de koers begin van het jaar op zo’n 157 euro stond was na de storing van gisteren op het dieptepunt de koers onder de 36 euro gezakt.