Sommige crypto-platformen zijn al “stiekem failliet”

Omdat de crypto´s het zo slecht doen gaan de crypto-platformen zowat failliet en kunnen ze niet meer uitbetalen.

Sam Bankman-Fried, de 30-jarige miljardair-oprichter van FTX, waarschuwt dat sommige crypto-uitwisselingen binnenkort zullen omvallen. De vraag die iedereen in de cryptowereld bezighoudt, is of we de bodem van de markt hebben bereikt. Sinds november is bijna $ 2 biljoen aan cryptomarktwaarde verdampt. Dit heeft vergaande consequenties voor de platformen waarop we handelen.

Crypto-platformen stiekem failliet

Maar de fall-out is verre van compleet. Eerder deze maand onthulde het in Singapore gevestigde Three Arrows Capital (3AC), een cryptohandelsbedrijf met een hoge hefboomwerking en met een blootstelling van $ 200 miljoen aan Luna, dat het bijna insolvent was. Dit betekent dat het niet mee kan betalen.

Three Arrows had grote bedragen geleend van talloze cryptobedrijven. Om de wanbetaling van Three Arrows te overleven, wendden de bedrijven die de lening verstrekte zich tot miljardair Sam Bankman-Fried. Hij is de rijkste persoon in crypto, ter waarde van ongeveer $ 20,5 miljard. Tussen FTX en zijn kwantitatieve handelsfirma Alameda voorzag hij de bedrijven van $ 750 miljoen aan kredietlijnen. Er is geen garantie dat Bankman Fried zijn investering zal terugverdienen. “Weet je, we zijn bereid om hier een wat slechte deal te sluiten, als dat is wat nodig is om de zaken te stabiliseren en klanten te beschermen”, zegt hij.

Slechte deal

Bankman Fried heeft ook aandelen gekocht in crypto-makelaardij Robinhood, waar FTX al een belang van 7,6% heeft opgebouwd, en het gerucht gaat dat het een overname overweegt. Dit alles hangt samen met een groei in de toekomst van crypto ‘s, want dan gaat hij gigantisch veel (meer) verdienen.