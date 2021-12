Sonic nu officieel verkrijgbaar als Lego

Kerst is achter de rug, maar Sonic als Lego is te geweldig om niet in huis te halen.

We hebben dit jaar al vele mooie dingen gezien op het gebied van Lego. En de Deense speelgoedfabrikant sluit dit jaar uiterst spectaculair af met een gloednieuwe set, namelijk Sonic als Lego! De SEGA-held heeft het tot een eigen Lego-set geschopt. Wie had dat ooit gedacht.

Het begon allemaal als Lego Idea, kreeg ontzettend veel steun en Lego ging eindelijk overstag met een productlancering. We zeggen wel dat Lego het jaar goed afsluit, maar de Sonic set komt eigenlijk pas in januari op de markt. Bestaande uit 1.125 stenen gaat de set 69,99 euro kosten. Over een paar dagen ligt Sonic als Lego in de winkel en vanaf 1 januari is het product ook online in de webshop verkrijgbaar.

Officieel heet de set Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone. Lego adviseert een leeftijd van 18 jaar en ouder om de set in elkaar te zetten. Naast Sonic zelf natuurlijk, bevat de set ook een aantal andere iconische karakters uit de gameserie. Eenmaal gebouwd kijk je naar een platform van 17 cm hoog en 36 cm breed. Dat is inclusief de standaard. Jij weet nu wat je te doen staat op nieuwjaarsdag.