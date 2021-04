Sony 3D Pulse Headset review - aanrader voor next-gen gaming - Apparata

De PlayStation 5 heeft een aantal accessoires, zoals een eigen headset. We zochten in een review uit of de Sony 3D Pulse Headset een aanvulling op je PS5.

De PlayStation 5 en Xbox Series X bieden meer dan alleen verbeterde graphics en snellere laadtijden. In het geval van de PS5 heeft Sony bijvoorbeeld Tempest bedacht. Dit is een engine dat 3D audio in games mogelijk maakt. Onder andere Sony’s eigen 3D Pulse Headset ondersteunt 3D audio en wij hebben de headset aan een review onderworpen.

Het is niet een kwestie van headset opdoen en gamen maar. Helaas levert niet iedere game 3D ondersteuning. Op dit moment is het lijstje nog wat mager, met tevens spellen die in de toekomst verschijnen. De volledig lijst met games die het ondersteunen of nog gaan ondersteunen zie je hieronder.

Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man Remastered

Astros Playroom

Gran Turismo 7

Returnal

Destruction AllStars

Demon’s Souls

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sackboy: A Big Adventure

Horizon Forbidden West

Resident Evil Village

In mijn geval heb ik de Sony 3D Pulse Headset voor deze review met een viertal games uit het lijstje getest. Namelijk Astro’s Playroom, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure en Returnal. Laatstgenoemde is overigens een gloednieuwe game die vanaf morgen (30 april) beschikbaar is.

Laten we eens beginnen bij de vorm. Het ontwerp van de headset lijkt een beetje op dat van de PlayStation 5. Daardoor oogt het als één kloppend geheel en kun je de headset bijvoorbeeld bij je PS5 leggen als je deze niet gebruikt. Het is mogelijk om op meerdere manieren verbinding te maken met je console. Via Bluetooth, met een meegeleverde USB dongel die je in de PS5 steekt, of bekabeld via je controller. Laatstgenoemde is niet aan te raden. Ten eerste is er geen 3D audio als je speelt via de kabel. Ten tweede haalt de headset zijn juice uit je draadloze controller, waardoor de accu van de DualSense nog sneller leeg gaat. Draadloos is hoe je de headset dus in de praktijk gebruikt. Volgens Sony moet je tot 12 uur kunnen doen met een volle accu.

De headset kost 99,99 euro en de kwaliteit van het product is wat je in deze prijsklasse mag verwachten. Plastic is het voornaamste materiaal, met twee zachte kussens die om je oren vouwen. Er zitten een reeks knoppen aan de linkerkant om de headset te bedienen. Onder andere volume en een knop om snel naar de chat op de PS5 te gaan, maar ook een fysieke knop om de ingebouwde microfoon te dempen. Met name dat laatste is erg prettig. Niet elke online game sessie heb je immers de behoefte om met anderen te babbelen.

Het is niet mogelijk om de Sony 3D Pulse Headset in hoogte te verstellen, met de review had ik nergens last van maar ik kan me voorstellen dat de koptelefoon misschien niet lekker op jouw hoofd zit. Het is aan te raden de headset eerst uit te proberen in de winkel, in plaats van een blinde online aankoop te doen. Dit voorkomt een mogelijke teleurstelling.

Je merkt aan alles dat de 3D Pulse Headset is ontworpen door Sony en gericht is op de PlayStation 5. Het draadloos verbinden verloopt razendsnel en alles werkt heel soepel. Waar ik niet snel aan kon wennen is het vinden van de juiste knoppen op de koptelefoon als je deze draagt. Er zitten zoveel knoppen dat blindelings bedienen lastig is. Uiteindelijk krijg je daar wel wat meer gevoel in. Dat is dus een kwestie van tijd.

Sony staat bekend om het leveren van hoogwaardige koptelefoons met sublieme audiokwaliteit. Maar dat zijn dan ook koptelefoons die drie keer zo duur zijn als de 3D Pulse Headset. Je kunt bijvoorbeeld nog steeds je omgeving horen als jij aan het gamen bent. Zet je de volume hard, dan kunnen huisgenoten bovendien meegenieten van de audio van de game. Het is wel een aanrader om de volume lekker hard te zetten tijdens het gamen, maar daar kom ik straks op terug. De geluidskwaliteit volstaat, het is echter geen Sony WH-1000XM4 bijvoorbeeld. Soms mis je een diepe bass en kan het geluid wat schel klinken.

3D gaming

En dan het paradepaardje van de Sony 3D Pulse Headset en het hoogtepunt van deze review. De Tempest Engine van de PlayStation 5 in combinatie met deze headset! Als de Pulse headset deze toevoeging niet had, dan zou het voor mij een reden zijn om even verder te shoppen. Maar juist de 3D ondersteuning is dé reden wat de Pulse headset zo gaaf maakt.

Zoals eerder aangegeven in de review heb ik vier games uitgeprobeerd met ondersteuning voor 3D audio. De verschillen per game zijn merkbaar enorm. Persoonlijk vond ik Astro’s Playroom en Sackboy: A Big Adventure niet heel sterk in het 3D aspect. Soms hoor je inderdaad rechts, links of achter wat audio, maar het is niet heel intens. Hoe anders is dat met Spider-Man: Miles Morales en, nog veel intenser, Returnal.

In Spider-Man: Miles Morales komt New York audiovisueel tot leven. Je hoort links, rechts, voor je en naast je geluid van de Amerikaanse stad. Alles bruist en komt echt tot leven. Een gave ervaring. Ik vond echter de nieuwe game Returnal absoluut de overtreffende trap.

Returnal is een wat duistere third person shooter in het science fiction genre. Je kruipt in de huid van Selen, die met haar ruimteschip crasht op het eiland Atropos. Een levensgevaarlijk eiland waar boosaardige wezens je het leven zuur proberen te maken. Dood speelt ook echt een belangrijke rol in deze game. Elke keer als je komt te sterven, verandert de wereld zoals je die kent. De omgeving is anders, maar je gaat wel verder waar je bent gebleven. Je wilt dus zo min mogelijk dood gaan, want het heeft dus daadwerkelijk consequenties voor de speelwereld. Er zijn meerdere hoofdstukken te spelen met een reeks verschillende monsters en bazen. Kortom, uren aan speelplezier in deze bijzondere shooter.

Hoewel Returnal absoluut geen horror game is, voelt het toch heel spannend en soms bijna eng aan in combinatie met de 3D Pulse Headset. De makers hebben zo ongelofelijk goed de audio weten neer te zetten in deze game. Ik vind het geluid zelfs nog gaver dan de game zelf. De muziek, alle elementen van de omgeving en de geluiden die de monsters in de wereld maken. Ze zetten je op scherp. Dankzij de Tempest ondersteuning hoor je telkens overal geluiden. Zet de volume lekker hoog en je waant je in de wereld van Returnal alsof je er zelf bent. Naar mijn mening is dit heel knap gedaan hoe deze illusie wordt gecreëerd. Je bent immers niet in 3D aan het spelen op een gewone televisie. Toch zuigt het spel je helemaal op. In positieve zin.

Returnal is een PlayStation 5 exclusive en is vanaf vrijdag 30 april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 79,99 euro.

Sony 3D Pulse Headset review conclusie

Ik kan niet wachten om nog meer games met 3D audio te spelen. Hopelijk maken ontwikkelaars dankbaar gebruik van de Tempest engine van de PlayStation 5. Sony heeft eerder gezegd dat ook andere headset scompatibel kunnen zijn met de technologie en je dus 3D geluid kunnen bieden. In het geval van 3D Pulse Headset is het product echter ontwikkeld rondom de techniek voor het beste resultaat. Met de Sony 3D Pulse Headset heb je dus de mooiste ervaring. Wat ons van Apparata betreft een echte mooie aanvulling op next-gen gaming, naast de verbeterde graphics en snelle laadtijden. 3D audio is here to stay!

Pluspunten

Uiterlijk sluit mooi aan op de PlayStation 5

3D geluid voegt echt wat toe

Accu gaat lang mee

Minpunten

Veel plastic (lees: goedkoop) materiaal

Aanbod van games met 3D audio ondersteuning is karig

Headset niet in hoogte verstelbaar

De Sony 3D Pulse Headset is nu te koop met een adviesprijs 99,99 euro. Let wel, sommige retailers hanteren een hogere verkoopprijs.