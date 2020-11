Sony maakt drone voor creatievelingen [video] - Apparata

Sony kondigt met Airpeak een drone aan voor fotografie.

Sony maakte vanmorgen in een kort en enigszins mysterieus persbericht bekend dat zij de markt van drones wil veroveren. Het eerste model wordt de Sony Airpeak.

Wat wordt de Sony Airpeak drone?

Sony wil met de Airpeak een drone ontwikkelen die optimaal gebruik gaat maken van de imaging en sensing technologie die zij ontwikkelde. Dit wil zeggen dat men de drones wil voorzien van optimale mogelijkheden voor het maken van opnames door kunstmatige intelligentie in te zetten. Je kan hierbij denken aan toepassingen van LiDAR (die met laserstralen afstanden meet) en andere techniek om afbeeldingen optimaal te maken.

Ter introductie van de nieuwe drone gaf men een promofilmpje uit. Dat zie je hier.

Verder wil men zogenaamde 3R-technologie inzetten (dit staat voor ‘reality, real-time en remote’) voor de drone. Wat dit in de praktijk aan verbetering gaat brengen is nog niet duidelijk.

Wat wil Sony met de drone bereiken?

Men verwacht dat de drone allereerst een bijdrage zal leveren voor video-professioneels. Zonder in detail te treden geeft men aan dat zij hen ‘maximale mogelijkheden’ wil bieden om zo de entertainmentindustrie verder te ontwikkelen.

Ook wil men het apparaat geschikt maken voor inzet in omgevingen waar de eisen aan veiligheid en betrouwbaarheid zo hoog zijn dat het moeilijk is om ze te bezoeken of te inspecteren. Om hiervan een succes te maken wil men ook gebruikservaringen van ervaren drone-piloten meenemen. Overigens vermelden we voor de volledigheid even dat dit object wel moet kunnen vliegen. Dat schijnt namelijk niet vanzelfsprekend te zijn.

Wanneer kan je zelf aan de slag?

Het persbericht verwacht dat men de lancering in 2021 kan plannen. Aan de andere kant geeft men aan dat men nog partners moet zoeken voor de ontwikkeling. Hoewel men niets aangeeft over de consumentenmarkt lijkt het erop dat deze nieuwe drone alleen beschikbaar komt voor professionals.

Wellicht is dat ook wel verstandig, want in verkeerde handen kan zo’n vliegend apparaat een gevaar worden.

Bron en afbeelding: Sony