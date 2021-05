Sony baas heeft een briljant idee om de PlayStation 5 tekorten op te lossen - Apparata

Er is meer vraag dan aanbod. Sony kan namelijk de vraag van PlayStation 5- consoles niet aan en hierdoor ontstaan er tekorten.

Er komen dan wel meer PlayStations naar Nederland toe, het is de vraag of dit genoeg is. Dat weet Sony ook, want het bedrijf worstelt al een lange tijd met de productie van de consoles. Ze kunnen er gewoon niet genoeg maken.

Tekorten PlayStation 5

Je zou kunnen denken dat het natuurlijk een ideale situatie is voor Sony, want elke PlayStation 5 die ze maken, wordt verkocht. Maar omdat er een tekort is, en niet voldoende kunnen leveren, lopen ze veel omzet mis. Niet alleen in verkochte consoles, maar ook in spellen en accessoires. Voor Sony is het dus echt wel een probleem.

Dat bleek ook bij de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf. CEO Totoki regeerde op vragen over de tekorten. Hij gaf toe dat Sony inderdaad problemen heeft om te voldoen aan de vraag. Hij vertelde ook waar de problemen vandaan komen: het tekort aan halfgeleiders. Dit zijn de materialen waarmee chips gemaakt worden. En we weten allang dat er een groot tekort hieraan is.

Oplossing

Leveranciers kunnen dus niet voldoende chips leveren. Het ligt niet aan de console- maker zelf. De CEO ziet wel een oplossing, deze is zowel briljant als niet uit te voeren (op de korte termijn). Totoki zegt namelijk dat het ontwerp aangepast moet worden. Nee, niet van de PlayStation zelf maar van de printplaten en chips. Deze zouden herontworpen moeten worden, zodat er minder materialen in hoeven. Dat is beter voor het milieu en beter voor het bedrijf. Of het een reële suggestie is, dat is afwachten. Het is wel een goed idee als het uitvoerbaar is, het chiptekort raakt ons namelijk allemaal.