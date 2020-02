Sony baas hint: PlayStation 5 gelanceerd op…

Deze datum is dichterbij en logischer dan je denkt, dus wie weet....





Sony-topman Shuhei Yoshida heeft ook een Twitter-account. Fans proberen alle mogelijkheden om de lanceerdatum van de PlayStation 5 te achterhalen. Dat je daarbij niet te moeilijk moet denken bewijst Twitteraar ‘Ricks’ de besloot om het gewoon via een Tweet aan Yoshida te vragen. Normaal gesproken gaan dit soort pogingen zonder commentaar voorbij, maar Yoshida had een verrassing voor ‘Ricks’, kijk maar:

De afbeelding die Yoshida tweet is voor de lancering van het spel Persona 5 Scramble, bekend onder de afkortingĀ P5S in plaats van PS5. Hoewel in de afbeelding duidelijk te zien is dat deze game voor PlayStation 4 is, is zo’n ‘hint’ natuurlijk koren op de molens van de vele fans.

Zij ontdekten dan ook dat het op 20 februari exact 7 jaar geleden is dat de PlayStation 4 gelanceerd werd. Bovendien sluit dit bericht mooi aan bij eerdere geruchten over de lancering van de PlayStation 5. Die duidden namelijk ook een lancering in februari. Kortom, we hebben nog een aantal spannende dagen te gaan.

Het is overigens zelfs als de presentatie snel plaatsvindt, nog maar de vraag of de PlayStation 5 dit jaar te verkrijgen is. Hoe dat komt legden we eerder uit.

Bron: T3.com

Foto: Sony