Sony bezwijkt onder druk fans, PlayStation 3 toch geen afval - Apparata

Na gigantische controverse binnen de fanbase besluit Sony toch de PlayStation 3 en Vita Store open te houden. De oude consoles blijven dus bruikbaar!

Sony bezwijkt onder de druk van fans, die graag willen dat ze digitaal games kunnen blijven kopen voor oude platformen. Recentelijk werd bekend dat de PlayStation Store voor de PS3, PSP en PS Vita ging sluiten. Nu kondigt Sony in een blogpost aan dat ze terug komen op die aankondiging. Althans, deels, want de PSP blijft toch echt verleden tijd.

Kennelijk is de achterban van de PlayStation 3 en PS Vita nog zo groot, dat spelers succesvol hebben gepleit dat de virtuele winkels voor die platformen open blijven. De sluiting van de respectievelijke winkels zou ervoor zorgen dat spelers geen nieuwe oude games meer kunnen kopen en deze niet meer kunnen downloaden en/of updaten. Waarschijnlijk dat het laatste aspect dan ook voor de grootste verontwaardiging zorgde.

Sony is overigens behoorlijk terughoudend over de goede dienst die ze fans bewijzen. CEO Jim Ryan refereert pas onderaan de blogpost naar de achterban. Er staat vooral een hoop politiek correcte onzin in; fans willen gewoon hun oude hardware kunnen blijven gebruiken en daarom gaat Sony overstag.

Na verdere reflectie is het duidelijk dat we de verkeerde beslissing hebben gemaakt. Ik ben blij om te mogen aankondigingen dat we de PlayStation Store operationeel houden voor de PS3 en PS Vita. (…) We zien dat veel van jullie ontzettend gepassioneerd zijn over de mogelijkheid om klassieke games voor de PS3 en PS Vita te blijven kopen in de nabije toekomst. Ik ben blij dat we een een oplossing hebben kunnen vinden.

Sony Interactive CEO Jim Ryan