Sony blijft weg van conferentie, kiest eigen weg

De Japanse techgigant is niet aanwezig op het Mobile World Congress in Barcelona dit jaar. In plaats daarvan kiest het bedrijf voor een andere aanpak.

Deze maand breekt het Mobile World Conference (MWC) 2020 in Barcelona weer los. Techfabrikanten komen traditiegetrouw bijeen om de nieuwste smartphones aan de wereld te tonen. Hoewel, traditiegetrouw. Het komt steeds vaker voor dat merken afhaken, met dit keer in de hoofdrol: Sony.

Het techbedrijf heeft bekendgemaakt niet op het MWC te zijn. Dit heeft overigens niet zozeer te maken met het feit dat ze er geen zin in hebben, maar vanwege het heersende coronavirus. Sony is niet het eerste merk dat afwezig zal zijn op de conferentie. In een eerder artikel kon je hier al lezen dat ook LG, Ericsson en ZTE aftaaien. Net als NVDIA en Amazon.

Het presenteren van nieuwe smartphones gaat wél gebeuren. Sony doet dit virtueel via YouTube. De verwachting is dat het techbedrijf onder meer de Xperia 5 Plus gaat onthullen.

As we place the utmost importance on the safety and wellbeing of our customers, partners, media and employees, we have taken the difficult decision to withdraw from exhibiting and participating at MWC 2020 in Barcelona, Spain. The Sony press conference will now instead take place at the scheduled time of 8:30am (CET) on February 24, 2020 as a video via our official Xperia YouTube channel to share our exciting product news.