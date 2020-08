Sony deelt PlayStation 5 pre-order voorrang uit

Sony gaat tickets uitdelen om als eerste een PlayStation 5 pre-order te mogen plaatsen. Zo gaat de actie in zijn werk

Het is tot dusver nog onmogelijk om een PlayStation 5 te pre-orderen. Maar naar verluidt deelt Sony wel de mogelijkheid uit om dat zo snel mogelijk te kunnen doen. Het zal immers (virtueel) dringen worden als de langverwachte console eind dit jaar uit komt. Daarom heeft Sony heel slim een speciale actie in het leven geroepen. Vooralsnog lijken alleen fans uit de Verenigde Staten de mogelijkheid te krijgen om als eerste te een pre-order te mogen maken.

PlayStation 5 pre-order

Sony heeft een webpagina in het leven geroepen waarmee fans als eerste een pre-order mogen plaatsen (via AndroidAuthority). Het enige wat je hoeft te doen is in te loggen met je PSN ID. Vervolgens krijgen geselecteerde gebruikers eventueel een mailtje waarin staat dat ze voorrang hebben gekregen. De pagina leest:

PlayStation 5 komt eraan! Registreer je voor een mogelijkheid om als een van de eersten een pre-order van jouw PS5 te mogen doen. Er zal een beperkte hoeveelheid PS5 consoles beschikbaar zijn voor pre-order. Dus daarom nodigen we bestaande klanten uit om als een van de eersten een pre-order van PlayStation te mogen doen.

Opschieten!

Dus, bestaande klanten in de VS kunnen zich aanmelden en krijgen als ze geluk hebben als eerste de mogelijkheid om te pre-orderen. Maar, zo schrijft Sony op dezelfde pagina, je moet wel snel zijn. “Pre-order reserveringen zullen op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ zijn. Dus als je een uitnodiging krijgt, raden we je aan om de instructies op te volgen en snel te handelen.”

Die pre-order ziet er volgens gaming lekker Wario64 als volgt uit.

Sneak peek at PlayStation 5 preorder checkout process pic.twitter.com/48vRZd4sqc — Wario64 (@Wario64) August 26, 2020

Omdat de prijs nog niet bekend is, staat er volgens de lekker ‘LOL99’. Wanneer de daadwerkelijke pre-orders van start gaan, moet Sony natuurlijk wel de prijs bekend hebben gemaakt. Dat is vooralsnog een raadsel. Wel lekte de prijs al eerder. Maar laten we eerlijk wezen, als je er alles aan doet om als eerste de console te pre-orderen, nog voordat je weet of hij het waard zal zijn, dan maakt het prijskaartje je waarschijnlijk weinig uit.

Het is nog niet bekend of de actie ook naar de Benelux of bijvoorbeeld thuisland Japan gaat komen.