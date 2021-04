Sony doet lekker onverschillig over Xperia smartphone - Apparata

Sony heeft nonchalant bekendgemaakt dat er een nieuwe Xperia smartphone aankomt.

Normaal gesproken kondigen fabrikanten van smartphones met veel nieuws aan dat er een toestel aankomt. Eerst door middel van teasers en bijvoorbeeld in het geval van OnePlus ook met wat losse informatie. Sony pakt het helemaal anders aan. Op de Japanse manier zou je kunnen zeggen. Lekker de underdog uithangen. Net als hun smartphones. Niet dat daar iets mis mee is. We waren uitermate te spreken over de Sony Xperia 5 II in onze geschreven review.

Op het YouTube-kanaal van de Xperia smartphone is de banner aangepast. Daar staat omschreven dat Sony de komende weken een nieuwe smartphone gaat aankondigen. Dat is natuurlijk nieuws en vermoedelijk kondigt Sony die smartphone via YouTube ook aan. Waarom anders immers op dat platform aankondigen dat je een nieuw toestel gaat onthullen.

De nieuwe Sony Xperia smartphone gaat op 14 april gepresenteerd worden. Vermoedelijk krijgen we in de komende dagen nog wat meer te horen. Mik echter op een livestream op YouTube voor de onthulling. Eigenlijk wat alle andere merken ook doen in deze tijden van covid. Wat we precies kunnen verwachten is nog totaal onbekend. Het is een Xperia smartphone, maar verder komen we niet.