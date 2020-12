Sony dwarsboomt Cyberpunk 2077 refund op PS4 - Apparata

Iedereen die een refund voor Cyberpunk 2077 wil op de PS4, komt bedrogen uit. Sony doet namelijk ontzettend moeilijk over geld teruggeven.

De release van Cyberpunk 2077 was voor de één een zegen, voor de ander een vloek. Vooral op de PlayStation 4 en Xbox One draait de game verschrikkelijk slecht. Daarom was de altijd sympathieke Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red duidelijk: als je niet tevreden bent krijg je je geld terug. Maar Sony is lang niet zo coulant voor een Cyberpunk 2077 refund op de PS4.

Cyberpunk 2077 refund op Sony PS4

De boodschap van CD Projekt Red zal voor sommigen als muziek in de oren geklinkt moeten hebben. Gewoon je geld terug, verder geen vragen, dat was de boodschap. Maar Sony is het totaal niet eens met de vrijgevige refund op Cyberpunk 2077 voor de PS4. Sterker nog, de meeste spelers hebben dikke pech.

Sony won't refund my Cyberpunk 2077 order, even after the game's developer said buyers experiencing problems could get refunds. The game literally crashes my PS4 and is unplayable. Sony's answer? Wait for the updates. pic.twitter.com/Zx2LSRhqqN — Steve Kovach (@stevekovach) December 16, 2020

Zo illustreert journalist Steve Kovach (CNBC) met een antwoord van Sony support. Na aanvraag van een refund krijgt hij de boodschap dat hij dikke pech heeft.

CD Projekt Red werkt momenteel aan patches en updates voor de bugs en crashes, en om de gameplay van Cyberpunk 2077 beter te maken. Sony PlayStation support over een Cyberpunk 2077 refund op PS4

Sony dwarsboomt

Ofwel, zoek het maar lekker zelf uit, heb een beetje geduld. Op zich een begrijpelijk sentiment, al is er één duidelijke redenen waarom Sony hier de boel een beetje loopt te dwarsbomen. Het weigeren van een refund gaat tegen de eigen gebruiksvoorwaarden van Sony in.

Zoals Kovach stelt, crasht Cyberpunk 2077 voor hem en is de game letterlijk onspeelbaar. En laat dat de enige reden zijn waarom Sony überhaupt geld terug zou geven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Microsoft of Steam mag je een game niet eens hebben gedownload of opgestart; je mag dus niet checken of een spel goed werkt, dat moet je gokken.

Hoe dan ook, mensen die Cyberpunk 2077 op de PS4 hebben en een refund willen, hebben buiten Sony nog één optie over. Via het e-mail adres [email protected] kun je via de ontwikkelaar zelf een refund aanvragen. Dat is tot 21 december mogelijk, dus wees er snel bij!