Sony gaat een Gran Turismo-film maken

Sony

Gran Turismo is als spel succesvol en daarom gaat Sony er nu ook een film van maken. Lees hier wanneer je de Gran Turismo-film mag verwachten.

De verhaallijn gaat over een gamer -niet geheel onverwacht- die een professionele coureur wordt. De film wordt in augustus volgend jaar verwacht. De Zuid-Afrikaanse regisseur Neill Blomkamp gaat de Gran Turismo-film regisseren voor Columbia Pictures.

Gran Turismo-film

De website Deadline bracht in mei voor het eerst het nieuws over een mogelijke GT-film, maar op dinsdag maakte Sony een releasedatum voor de film bekend: 11 augustus 2023. We moeten dus nog wel even geduld hebben. We hebben het al eerder meegemaakt dat een game verfilmd wordt, dat heeft niet altijd een goed resultaat als gevolg. Hoewel Blomkamp geen onbekende is in horror, is het onwaarschijnlijk dat de GT-film een ​​leger van zombies zal bevatten.

In plaats daarvan gaat het plot over een tiener GT-gamer wiens vaardigheden hem door een reeks competities leiden om een ​​professionele coureur te worden. Dat past inderdaad goed bij het spel. Dit omdat van 2008 tot 2016 Nissan Playstation GT Academy-programma precies dat deed, door veelbelovend talent te vinden met behulp van de Playstation-racegame.

GT Academy

Gran Turismo richt zich op realisme in de rijervaring die de speler heeft tijdens het spelen van de game. Het spel kent een lange geschiedenis en werd in 1997 voor het eerst uitgebracht. Dit realisme kent vele vormen, waaronder de Academy.

GT Academy was het geesteskind van Darren Cox, die op de marketingafdeling van Nissan in het VK werkte. In 2016 legde Cox uit dat het idee tot stand kwam tijdens een co-promotie met Sony in 2006, waarbij de prijs een echte nieuwe Nissan 350Z was. De deelnemers moesten strijden in GT en op een echt circuit om de winnaar te bepalen.