‘Sony gaat minder PlayStation 5’s maken’

Er komen mogelijk minder stuks van de PlayStation 5. Dit is de reden waarom.





Eind dit jaar verschijnt de nieuwe PlayStation 5 op de markt. Althans, dat is de verwachting en volgens de huidige agenda van Sony is dit nog steeds het plan.

Volgens Bloomberg is het wel zo dat Sony dit jaar een productielimiet gaat hanteren voor de PlayStation 5. Het coronavirus gooit roet in het eten van de marketingplannen omtrent de PS5, maar de productie gaat door volgens planning.

Met de lancering van de PlayStation 4 was er geen limiet en werden er 7,5 miljoen exemplaren verkocht in de eerste twee kwartalen. Met de PlayStation 5 gaat Sony er maximaal 5 รก 6 miljoen stuks bouwen in het eerste jaar.

De reden zou te maken hebben met de aanschafprijs van de console. De kans bestaat dat mensen even wachten met het aanschaffen van de PS5. Sony wil zo voorkomen dat er voorraadden ontstaan met onverkochte exemplaren van de PlayStation 5.

Pas na maart 2021 zou de productie eventueel opgeschroefd worden. De verwachting is dat de PS5 een prijskaartje krijgt tussen de 499 en 549 euro.