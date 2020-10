Sony gaat voice chat politie spelen bij PlayStation 5 gebruikers - Apparata

Sony kondigt een controversiële functie aan waarbij je PlayStation 5 gebruikers kunt opnemen en diens voice chat kan opsturen voor inspectie.

Een recente update onthult vermoedelijk per ongeluk Sony’s plannen met voice chat op de PlayStation 5. Gebruikers van de PS4 zien nu namelijk al een bericht over het opnemen en opsturen van gesprekken met vrienden. Daaropvolgend schrijft Sony een update in een blogpost over een inspectietool van gesprekken op de PlayStation 5.

Voice chat op PlayStation 5

Een nieuwe update voor de PS4 geeft weer wat Sony voor de PlayStation 5 van plan is wat betreft voice chat. Gebruikers krijgen nu al een melding dat ze toestemming geven dat hun stem wordt opgenomen voor eventuele inspectie. Sony laat vervolgens hun plannen weten voor de volgende generatie.

Na deze update, zien gebruikers een notificatie over Party Safety en dat voice chat groepen opgenomen kunnen worden. Voice chat opnames voor modereren is een feature die beschikbaar zal zijn als de PlayStation 5 in de winkels ligt en zal gebruikers in staat stellen hun gesprekken op de PS5 op te nemen en voor inspectie op te sturen. Sony in de blogpost

Met de release van de PlayStation 5 geeft iedereen die gebruik maakt van de Party-functie dus toestemming dat hun gesprekken kunnen worden opgenomen. Dat geldt dus ook voor PS4 gebruikers. Alleen PlayStation 5 gebruikers kunnen overigens voice chat gesprekken laten modereren. Volgens Sony worden de opnames alleen door het veiligheidsteam beluisterd.

Gamer kletspraat

Sony gaat dus straks politie spelen als iemand zich aangevallen voelt in een Party op de PlayStation 5. Aan de ene kant worden er veelal gruwelijke dingen gezegd tijdens online games, waarbij iemand moeder doorgaans het focuspunt is.

Aan de andere kant, dat is gamer kletspraat; even ventileren en weer door. Maar straks zou Sony je potentieel kunnen verbannen omdat je in een ongecontroleerd moment iemand een flapdrol of knakworst noemt. Kortom, een best wel twijfelachtige ontwikkeling.

Wat mij betreft moet een dergelijke functie niet hoeven bestaan. Zegt iemand dingen die tegen Sony’s beleid in gaan, rapporteer diegene en klik op mute. Krijgt Sony keer op keer meldingen over iemand onder de categorie ‘toxic voice chat’, dan weet het Japanse bedrijf toch genoeg? Hoe dan ook, je zou alleen toestemming moeten kunnen geven als je zelf van de feature gebruikmaakt; geen toestemming is geen melding kunne maken. Iedereen blij?

