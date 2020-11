Sony geeft tijdelijke fix voor PlayStation 5 download bug - Apparata

Sony geeft eindelijk een officiële fix voor de download bug op de PlayStation 5, al is het wel tijdelijk. Gelukkig is het niet meer zo’n irritant proces.

Sony komt eindelijk met een oplossing voor de irritante download bug die de PlayStation 5 momenteel teistert. Gamers ontdekten ruim 10 dagen geleden de bug, waarbij PlayStation 5 games vast bleven zitten in de ‘queued for download’ status. Er was al een hele heftige fix, waarbij je in principe de hele console moet resetten. Nu deelt Sony een handiger trucje, al moet de fundamentele oplossing nog komen.

PlayStation 5 download bug fix

Op Twitter post Sony dit weekend een tijdelijke fix voor de irritante bug waarbij de download van PlayStation 5 games blijven steken. Hierdoor konden spelers games die zij hadden aangeschaft niet eens spelen. Eenmaal in ‘download limbo’, was het namelijk niet meer mogelijk om de games opnieuw te verkrijgen.

Tenzij je de gehele console resette naar fabrieksinstellingen. Daarna moest je al je games, ook die gewoon in orde waren, opnieuw downloaden en installeren. Dat gedoe is nu verleden tijd.

Om de PlayStation 5 download bug te verhelpen, volg je de volgende stappen.

Zorg dat je PlayStation 5 helemaal up-to-date is

is Start de console in Safe Mode op door de aan-knop 7 seconden ingedrukt te houden

op door de aan-knop 7 seconden ingedrukt te houden Sluit je DualSense controller met een USB-kabel aan op de console

met een aan op de console Kies de optie Rebuild Database

De PlayStation 5 controleert nu zelf de harde schijf op games die vast zitten door de download bug. Vervolgens worden de games uit de library verwijderd en kun je ze als het goed is weer opnieuw downloaden. Houd wel in de gaten dat sommige gebruikers melden dat als je niet genoeg plek op de harde schijf over hebt, dezelfde bug kan optreden.

Uiteindelijk moet Sony nog een definitieve fix uitbrengen waarbij heel het probleem daadwerkelijk verholpen wordt.