Sony heeft jouw hulp nodig met de PlayStation 5 - Apparata

Voor het eerst komt Sony met een PlayStation 5 software beta programma. Daarmee heeft de Japanse techgigant jouw hulp nodig.

Dit is een interessante ontwikkeling. PlayStation vraagt het publiek om hulp. Tenminste, de Japanse techgigant is begonnen met een software beta programma. Gewone stervelingen de kans om nieuwe software op de PS5 te testen. Vervolgens dienen de testers feedback aan Sony te geven, bijvoorbeeld over eventuele bugs.

PlayStation 5 software beta programma

Helaas zit Nederland niet bij het testprogramma. Enkel inwoners van de Verenigde Staten, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk krijgen de kans om deel te nemen. De enige is dat je 18 jaar of ouder bent, natuurlijk over een PlayStation 5 beschikt, een PlayStation Network ID hebt en toegang tot het internet.

Testers krijgen een vroege versie van nieuwe software. De software bevat nieuwe features die de proefkonijnen dan kunnen uitproberen. Mocht alles goed worden bevonden dan volgt een publieke uitrol van de software update.

Wie geïnteresseerd is kan zich aanmelden bij Sony voor het PlayStation software beta programma. Het techbedrijf kiest vervolgens een aantal gelukkigen uit. In de inbox kunnen de gekozen testers een mailtje van Sony verwachten. Er zit overigens geen beloning bij of iets van die aard. Je doet het dus voor de ‘eer’ en een aai over je bol van Sony.