Sony

Toch gek, maar Sony komt met een gamingmonitor voor de PlayStation 5. Lees hier waarom.

Poen. Daarom stapt Sony ook in deze markt. De pc-gamingbusiness is gewoon te groot om te negeren, en het is gewoon geld op tafel dat anders voor het grijpen ligt voor andere monitormakers. Natuurlijk zegt het bedrijf dit niet zelf, maar het zal er vermoedelijk wel achter zitten. Een andere reden is dat Sony’s groeiende focus op services betekent dat PS Plus uiteindelijk verder zal gaan dan de console.

Gamingmonitor PlayStation 5

Met de nieuwe gamingmonitors van Sony breidt het bedrijf zichzelf op een aanzienlijke manier uit. Het is een groot probleem, aangezien Sony er historisch gezien het meest om gaf om de woonkamer te domineren. Niet het kantoor of waar je je pc ook hebt opgesteld. Maar het valt op als vreemd in tegenstelling tot Nintendo, Microsoft en Valve, die nu gericht zijn op het geven van manieren om je games te spelen waar je ook bent.

Ongeacht het succes van Sony’s nieuwe M9-monitor, is het interessant om te bedenken dat dit de volgende grote stap van Sony is om meer gamers te bereiken. Het zal zeker sommige gamers bereiken: degenen die waarde zien in een 27-inch monitor boven het kopen van een 48-inch OLED of iets groters met minder indrukwekkende specificaties voor ongeveer dezelfde prijs.

Console

De verkopen van de PS5 gaan goed. Er zijn natuurlijk nog tekorten, maar dat mag de pret niet drukken. Het verkocht 17,3 miljoen consoles vanaf de lancering eind 2020 tot eind 2021. De PS5 werd de eerste console die de 33 maanden durende bestsellerreeks van de Nintendo Switch in de VS doorbrak.

De gaming business van Sony doet het prima, voor nu dan. Maar er zijn onderdelen van het bedrijf die moeten worden verbeterd zodat Sony gamers beter kan ontmoeten waar ze zijn: overal, spelend op elk apparaat. En zie daarom hier, een gamingmonitor.