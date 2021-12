Sony komt met nieuwe supercamera voor smartphones

En dat is goed nieuws, want door deze nieuwe camera worden je foto’s die je maakt met je smartphone veel beter.

Het technologiebedrijf is altijd vooruitstrevend geweest op het gebied van camera ontwikkeling. Nu ook weer. Sony heeft namelijk een nieuw type gestapelde CMOS-sensor onthuld, die gebruik maakt van “tweelaagse transistorpixels” om de lichtopvangcapaciteit te verdubbelen. Hiermee kan je veel betere foto’s maken in uiteenlopende situaties.

Sony supercamera

‘Oude’ beeldsensoren hebben de lichtgevoelige fotodiodes en pixeltransistors die het signaal op dezelfde laag besturen en versterken. Sony heeft iets bedacht waarmee “ongeveer een verdubbeling van de verzadigingssignaalniveaus” mogelijk is. Het nieuwe ontwerp plaatst namelijk de fotodiodes bovenaan en de pixeltransistors eronder.

Dit is niet helemaal nieuw, want het bedrijf werkt al met gestapelde sensoren die snel geheugen en andere elektronica direct onder de sensor plaatsen. Hierdoor zijn hogere uitleessnelheden mogelijk zijn en dus snelle burst-opnamen en minder rolluik (jello-effect) op camera’s en smartphones. De nieuw ontworpen sensor werkt een soort van hetzelfde, maar verpakt de pixeltransistors op een apart substraat onder de fotodiodelaag.

Sony

Betere foto’s

Doel van de supercamera van Sony is betere foto’s. Met de nieuwe sensor kan elke laag worden geoptimaliseerd, waardoor Sony de lichtverzadiging van de sensor (brondiepte) of de hoeveelheid lading die elke pixel kan bevatten, kan verdubbelen. Dat zorgt op zijn beurt voor ongeveer het dubbele van het lichtopnamevermogen. Met als resultaat een grotere signaalversterking, waardoor ruis wordt verminderd bij het maken van nachtelijke of andere beelden op donkere locaties. Het grotere dynamische bereik zorgt volgens Sony voor “hoge kwaliteit, ruisarme beelden, zelfs bij weinig licht”. Wanneer deze techniek in onze smartphones terecht komt, dat is onbekend.